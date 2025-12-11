"منتخب الأثقال" يشارك في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر

دبي في 11 ديسمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار، والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الحالي.

وأكد في بيان له اليوم أن قائمة المنتخب المشاركة تضم 13 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، إن الفعاليات المقررة تعد الأخيرة في الموسم الحالي، بأكبر مشاركة للمنتخب في بطولات خارجية، بما يتماشى مع استراتيجية بناء قاعدة قوية لمستقبل المنتخبات الوطنية، خصوصا الفئات السنية.