نهيان بن مبارك يزور معرض “أوتوميكانيكا دبي 2025”

دبي في 11 ديسمبر/ وام / زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض “أوتوميكانيكا دبي 2025”، أكبر معرض تجاري لخدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 11 ديسمبر الحالي.

ويعد المعرض منصة دولية متخصصة تجمع شركات رائدة من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث حلول وتقنيات خدمات المركبات، والصيانة، والمكوّنات، وقطع الغيار، ونظم النقل المتقدمة.

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة واسعة تضم أكثر من 2,300 عارض من أكثر من 60 دولة توزّعوا على 20 قاعة، بما يعكس النمو المتصاعد في قطاع خدمات المركبات، والأهمية العالمية المتزايدة للمعرض كما يشغل المعرض مساحة عرض تتجاوز 92 ألف متر مربع بزيادة سنوية تبلغ 11%.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطّلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك على ما يقدمه المعرض من تقنيات مبتكرة وحلول نوعية تدعم تطوير قطاع المركبات والخدمات اللوجستية، حيث شملت الجولة عدداً من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

وشملت زيارة معاليه جناح شركة “غولدن إكستريم” المتخصصة في حلول العناية بالمركبات، والتي تعرض هذا العام مجموعة من التقنيات المتقدمة في مجال حماية وتحسين أداء المركبات.

كما تفقّد معاليه عدداً من أجنحة الشركات الدولية البارزة المشاركة في قطاعات المطاط الصناعي، والإطارات، ونظم المكابح، ومعدات الورش، والخدمات الفنية وقطع الغيار.

وتتضمن فعاليات معرض “أوتوميكانيكا دبي 2025” هذا العام مجموعة من المنصات والمؤتمرات المتخصصة، من أبرزها: فعالية تطور المركبات التجارية التي تركز على إدارة الأساطيل، التحول الكهربائي، وحلول اللوجستيات الذكية ومؤتمر “لاب إكس” الذي يغطي السلسلة المتكاملة لزيوت التشحيم والزيوت الأساسية والإضافات ومنتدى التقدم في الأسطول المخصص لاستشراف مستقبل استدامة الأساطيل، والرقمنة، وتطوير الأعمال في قطاع النقل.

ويواصل المعرض، في دورته الـ22، تعزيز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا، ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى دوره في دعم الابتكار وصناعة المستقبل في مجالات النقل، وخدمات المركبات، واللوجستيات.