"المؤتمر العربي للاكتواريين" ينطلق في دبي فبراير المقبل

دبي في 11 ديسمبر/ وام / تنطلق الدورة الرابعة من "المؤتمر العربي للاكتواريين"، خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير 2026 في دبي، الذي ينظمه الاتحاد الإماراتي للتأمين، والاتحاد العام العربي للتأمين، وميناموني، الشركة المتخصصة في تنظيم الفعاليات المالية.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يجمع الحدث تحت سقف واحد أكبر تجمع للخبراء الاكتواريين، وقطاع التأمين، والمصارف، والاستثمار، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والهيئات التنظيمية المالية، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة طبيعة وتقييم المخاطر المالية.

ويحظى الحدث بحضورٍ واسع من المؤسسات الحكومية، والهيئات التنظيمية للتأمين، واتحادات التأمين، وشركات التأمين، والبنوك، والشركات الاكتوارية، والجمعيات الاكتوارية المحلية والدولية، والجامعات التي تُقدم برامج التأمين والاكتواريين، وخبراء إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعقد الحدث تحت شعار "العالم بعيون إكتوارية"، ويركز على فهمٍ طبيعة المخاطر القائمة والناشئة التي تواجهها القطاعات المالية والتأمينية، وتقييمها وإدارتها مما يجعل الأسواق والمجتمعات أكثر تكيفًا ومرونة.

وستركز جلسات مؤتمر هذا العام على الذكاء الاصطناعي والبيانات على تطوير صناعة التأمين، والاتجاهات الجديدة للتأمين الصحي في الأسواق العربية، والتحول نحو رسملة شركات التأمين حسب المخاطر، ودور الخبراء الاكتواريين في إدارة الأخطار المصرفية، وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العمل الاكتواري، وتصميم نظم الرعاية الصحية للجميع، وحوكمة الذكاء الاصطناعي لأعمال التأمين وصناديق التقاعد، ونمذجة منتجات الحياة للدخل التقاعدي، والعملات الرقمية وتأثيرها على صناعة التأمين، ونمذجة مخاطر الكوارث، وتسعير تأمين الأمن السيبراني، واستدامة صناديق التقاعد العامة، ومخاطر إرتفاع متوسط طول العمر وتأثيره على صناعة التأمين.

وأكد فريد لطفي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للتأمين، أن المؤتمر يهدف إلى جمع الخبراء الاكتواريين والشركات الاكتوارية من مختلف أنحاء العالم العربي لمناقشة القضايا الناشئة والموضوعات المستقبلية التي تؤثر على العمل الاكتواري، خاصة في مجالات التأمين والخدمات المصرفية والرعاية الصحية وصناديق التقاعد وإدارة المخاطر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين حول المخاطر المالية والحلول المبتكرة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على الطبيعة المتغيرة لدور الخبير الإكتواري في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات، خاصة أن المؤتمر سوف يتيح رؤى وتحليلات تتناول مجموعة من الموضوعات الناشئة والمهمة في الجوانب الاكتوارية والمالية والاقتصادية.