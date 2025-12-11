"أفالوغ" للتكنولوجيا المصرفية: الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / أكد أكاش أناند، المدير الإقليمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "أفالوغ - Avaloq" السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الدولة تساهمان في تعزيز جذب الاستثمارات وتسريع نمو القطاع.

وقال أناند، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الدولة تشهد تسجيلاً قياسياً لعدد مديري الأصول والثروات في كل من أبوظبي المالي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، ما يعكس النمو المستدام للقطاع.

وأضاف: نشهد اليوم تدفقاً متزايداً من بيوت الاستثمار الإقليمية التي تؤسس كياناتها الخارجية في أبوظبي ودبي، إلى جانب دخول ملحوظ لمديري أصول عالميين يقومون بتأسيس مكاتب إقليمية وفروع لخدمة السوق المحلية، بالإضافة إلى العائلات الثرية والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار إلى أن موقع الإمارات الإستراتيجي بين الشرق والغرب يمنح الدولة قدرة فريدة على تقديم خدمات إدارة الأصول بشقّيها التقليدي والإسلامي.

وحول الأطر التنظيمية في الدولة، أوضح أن الإمارات قدمت نموذجاً متطوراً في التشريعات المالية، حيث اعتمدت كل من ADGM وDIFC أفضل الممارسات العالمية منذ البداية، ما منح البيئة التنظيمية قاعدة قوية للانطلاق.

وعن أداء الشركة في المنطقة، كشف أفاد أن Avaloq تشهد نمواً تاريخياً، مشيراً إلى أن الشركة افتتحت مكتبها في الدولة العام الماضي، وتمكنت خلال فترة قصيرة من الفوز بأربع تفويضات جديدة، وهو ما يعد أمراً غير معتاد في قطاع إدارة الأصول والثروات نظراً لطول دورات المبيعات.