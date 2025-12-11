مشاركة دولية واسعة في كأس "الإمارات الدولية" للجولف بالعين

العين في 11 ديسمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجولف مشاركة 111 لاعباً من 39 دولة في كأس الإمارات الدولية للجولف 2025، بنسختها الثانية المقررة في نادي العين للفروسية والرماية، خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الحالي.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم مشاركة 10 لاعبين ولاعبات يمثلون الدولة في مواجهة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، بالإضافة إلى 80 لاعباً ولاعبة من برنامج "صقور المستقبل"، والذي يضم منافسات "البار 3"، و"تحديات المهارات".

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور اللواء الركن طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي رئيس الاتحاد، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على تفاصيل النسخة الثانية من البطولة، وبرنامج المنافسات، والاستعدادات التنظيمية، والمبادرات الجديدة المرافقة للحدث، من أبرزها فعالية "الصقور الصغار – 3 بار"، وبرامج "صقور المستقبل الصاعدة".

وأكد الهاشمي أن البطولة ترسخ مكانة الإمارات كمنصة عالمية لرياضة الجولف، وتعزز فرص مشاركة اللاعبين من مختلف الدول، إلى جانب دعم المواهب الوطنية عبر برامج الصقور في المراحل العمرية الصغيرة، لاسيما أنها تجمع النخبة عالمياً.