المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية يختتم أعمال نسخته الـ 15 بدبي

دبي في 11 ديسمبر/ وام / اختتمت في دبي اليوم، أعمال النسخة الخامسة عشرة من "المؤتمر الخليجي الأوروبي لأمراض القلب التداخلية " GulfPCR-GIM"، الذي شارك فيه أكثر من 1200 طبيب قلب وقسطرة وممارس مهني من المنطقة والعالم، ونحو 200 محاضر من نخبة الخبراء والمختصين من 82 دولة.

ويعد هذا الحدث، الذي استمر يومين ، الأكبر من نوعه على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في تخصص أمراض القلب التداخلية.

وأشار البروفيسور Jean Fajadet ، رئيس منظمة المؤتمر الأوروبي للقسطرة PCR، وأحد مؤسسي مؤتمر باريس للقسطرة Euro PCR , في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر اليوم ، إلى أن أهمية هذا الحدث تكمن في تركيزه على التعليم في أحد أهم التخصصات الطبية، وهو تخصص علاجات القلب التداخلية لعلاج المرضى المصابين بمرض الشريان التاجي وأمراض صمامات القلب معرباً عن فخره بعودة تنظيم هذا المؤتمر العلمي مجدداً في دبي وبالذكرى الـ 15 لإنعقادة.

وقال إن توفير التدريب المتقدم للمجتمع الطبي يعد أمراً ضرورياً، خصوصاً عبر التعليم الهجين عالي الجودة، نظراً للتطور المستمر في هذا المجال وما يشهده سنوياً من أجهزة وتقنيات حديثة وأساليب علاج مبتكرة تهدف جميعها إلى تحسين رعاية المرضى ورفع جودة المخرجات العلاجية.

وأضاف : تأتي أهمية استمرار عقد مثل هذه الملتقيات الطبية، لما تمنحه لأطباء القلب من فرص لاكتساب مهارات جديدة والتعرف على التقنيات المتقدمة والمشاركة في ورش عمل عملية، ما يضمن نقل ما يتعلمونه إلى ممارستهم اليومية وبالتالي الارتقاء بجودة العلاج المقدم للمرضى.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الرشدان استشاري قلب وقسطرة رئيس المؤتمر، إنه تم اختيار مدينة دبي لعقد هذا المؤتمر العلمي نظراً للمستوى العالمي الذي تتمتع به في استقطاب المؤتمرات الكبرى وسهولة الوصول إليها، لافتاً إلى أن المؤتمر ركز على التعليم المستمر لتعزيز خبرات المشاركين من أطباء القلب والقسطرة وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن أبرز جلسات المؤتمر تضمنت بثاً مباشراً عبر الأقمار الصناعية لست حالات معقدة لعلاج شرايين وصمامات القلب، من أربعة مراكز طبية مرموقة في البحرين و السعودية، بمشاركة أطباء وطبيبات متخصصين في هذا المجال الحيوي، منوهاً بأنه تم خلال السنوات السابقة لهذا الحدث نقل عمليات قلب مباشرة ومتطورة من دولة الإمارات ، والكويت وغيرها من دول المنطقة.

وأكد الدكتور الرشدان ، أن دول الخليج العربي تحظى بمستوى متقدم في مجال استخدام التقنيات الطبية المتطورة لعلاج أمراض القلب والشرايين، وتضم كفاءات عالية من الممارسين الطبيين من خريجي أبرز الجامعات الكبرى ، والذين يتمتعون بخبرة ومستوى لا يقل عن نظرائهم في أوروبا أو أمريكا.

وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات المشتركة جمعت بين الخبراء من مختلف الدول، ما عزز تبادل المعرفة والتجارب السريرية المتقدمة بين المشاركين، ورسخ مكانته كملتقى علمي دولي رفيع المستوى.

كما سلط المؤتمر الضوء على مبادرة GulfWIN ،التي تهدف إلى دعم وتمكين الطبيبات الخليجيات العاملات في مجال القسطرة التداخلية وأمراض القلب لدى النساء، من خلال توفير مساحة علمية متخصصة تعزز حضورهن ومشاركتهن في مختلف فعاليات المؤتمر، وتبرز مساهماتهن المتميزة في هذا التخصص الحيوي .

وأقيم بالتزامن مع المؤتمر ،معرض طبي دولي شاركت فيه أكثر من 20 شركة طبية عالمية، واستعرضت خلاله أحدث الابتكارات والأجهزة والتقنيات العلاجية والتشخيصية في مجال أمراض القلب، ما عزز من فرص التواصل بين مزودي التقنيات الطبية والممارسين الصحيين في المنطقة.