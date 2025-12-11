"اقتصادية أبوظبي" و"آسيا هاوس" تتعاونان في الأبحاث وتطوير السياسات

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و"آسيا هاوس"، مركز الدراسات المتخصص في تعزيز الحوار البنّاء بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مذكرة تفاهم للتعاون في الأبحاث والدراسات وتطوير السياسات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التزام أبوظبي بتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وتطوير الشراكات والسياسات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والتجارة والاستثمار.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وُقّعت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، يتعاون الطرفان في عدة مجالات رئيسية تحظى بالاهتمام المشترك، بالاستفادة من القدرات البحثية العالمية لـ"آسيا هاوس" ودور دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في قيادة النمو والتنويع الاقتصادي من أجل إجراء أبحاث تسهم في تطوير السياسات بالاعتماد على البيانات الدقيقة.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين ذات الأولوية تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والبيئة الاستثمارية، والاقتصاد الرقمي، وتجارة الخدمات، وسلاسل القيمة الاستراتيجية، والتوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواهب.

وتدعم مذكرة التفاهم تقديم الخبرات المطلوبة لتصميم السياسات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وستؤدي "آسيا هاوس" دور المركز البحثي لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي من خلال إجراء التحليلات والدراسات وتقديم الاستشارات عن الأسواق الرئيسية، ما يدعم عملية صنع القرار في المنظومة الاقتصادية.

وسيعمل الجانبان على تطوير قنوات لتبادل المعرفة في التجارة والاستثمار والتطورات التنظيمية والممرات الاقتصادية الناشئة التي تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، التي تمتاز بالريادة في وضع السياسات، والقدرات البحثية العالمية لـ"آسيا هاوس" يسهم في تمكيننا من فهم الاتجاهات العالمية بشكل أفضل، وتطوير سياسات فعّالة، وتوفير المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار الرؤية لبناء اقتصاد عالمي رائد ومستدام بدعم الاستثمارات عبر الرؤى والخدمات والأطر التنظيمية الموثوقة التي تمكّن الأفراد وتسهم في صياغة اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن هذا التعاون الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية أبوظبي، وتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها حلقة وصل حيوية في التجارة الدولية.

من جانبه قال مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لـ"آسيا هاوس": "نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. تمثل منطقة الخليج أولوية إستراتيجية لنا، وتؤدي هذه الشراكة دوراً محورياً في دعم خططنا للتوسع في المنطقة خلال العام المقبل. ونتطلع للعمل مع الدائرة لتعزيز حضورها العالمي وتطوير سياسات مؤثرة".

وستنظم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و"آسيا هاوس" فعاليات وجلسات حوارية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمعنيين، بهدف تحديد مسارات التعاون والنمو.