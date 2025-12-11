تفاهم بين "كابيتال دوت كوم" و"أكاديمية أبوظبي العالمي" لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / وقّعت منصة التداول العالمية “كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المتداولين الأفراد، وتوسيع نطاق التعليم الرقمي للاستثمار، وبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمستقبل.

ويبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2026، ضمن رؤية أوسع لدعم الأجندة الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، توفر "كابيتال دوت كوم" 100 فرصة تدريب عملي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط داخل الشركة، بل أيضاً عبر شركاء في منظومة القطاع المالي الإماراتي، بما يتيح للمواهب الشابة بيئات تعلم متنوعة وعالية التأثير.

وقع الاتفاقية كل من طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ"كابيتال دوت كوم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع للأكاديمية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وقال فيكتور بروكوبينيا مؤسس "كابيتال دوت كوم"، إن التعليم المالي هو المحرك للشمولية والتنافسية والازدهار طويل الأمد، ومن خلال التعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، نوفر فرصاً حقيقية لاكتساب المهارات والثقة اللازمة للتعامل مع اقتصاد رقمي متسارع، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمستهدفات الوطنية الأوسع لدولة الإمارات، ونتطلع إلى إعداد جيل جديد من الإماراتيين لمستقبل أكثر ازدهاراً للقطاع المالي في الدولة.

من جانبه، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، إن الأكاديمية تلتزم بتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم مستقبل القطاع المالي، وشراكتنا مع "كابيتال دوت كوم" تمكننا من توسيع برامجنا وتقديم تجارب تعليمية عالمية المستوى للطلاب والمهنيين وقادة المستقبل.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، منها تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وإصدار أبحاث ومنشورات مشتركة، وتنظيم ندوات حول التكنولوجيا المالية، والتشريعات، والتداول، والإدارة المالية.

كما سيجري الجانبان تحليلات دورية لاحتياجات التدريب لضمان توافق المبادرات مع متطلبات السوق وأولويات القوى العاملة.