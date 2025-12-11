الجالية الأردنية في الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 للدولة

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / نظمت الجالية الأردنية، ممثلة بـ الجمعية الأردنية في أبوظبي، احتفالا بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، عكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

حضر الاحتفال الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان ، وسعادة تمارا الرقاد الوزير المفوض في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة ، وسعادة رانيا أبو رمان، عضوة مجلس النواب الأردني إلى جانب حضور دبلوماسي، ونخبة من رجال الأعمال، وشخصيات مجتمعية وثقافية.

وأكد سعادة محمد أبو هزيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية في أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات، ونموذجًا ملهمًا في الوحدة والتنمية والريادة، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي تحظى به الجاليات في الدولة، وما توفره من بيئة داعمة للتعايش والتسامح.

وتخللت الفعالية فقرات وطنية وثقافية عبّرت عن روح الاتحاد، وقيم العطاء والإنجاز التي أرساها الآباء المؤسسون.