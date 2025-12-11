تعاون بين مكتب التعليم الخاص بعجمان والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي لتعزيز السياسات التعليمية

عجمان في 11 ديسمبر/ وام / وقَّع مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، اتفاقية تعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، العامل تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بهدف تعزيز العمل البحثي والتدريبي والاستشاري، في مجالات السياسات والتخطيط التربوي، ودعم صناع القرار، في قطاع التعليم، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقع الاتفاقية سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، وسعادة مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وذلك في إطار مساعي الجانبين، إلى تمكين الكوادر التعليمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، عبر مشاريع علمية مشتركة، وبرامج تدريبية، تستند إلى الأدلة والمعطيات الحديثة على المستوى الاقليمي.

ونصت مذكرة التفاهم، على تفعيل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين، من خلال تنفيذ الدراسات المتخصصة، وتنظيم الندوات والملتقيات وورش العمل، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف، التي تسهم في تطوير السياسات التربوية، ودعم اتخاذ القرار التعليمي.

وأكد الطرفان، التزامهما بتبادل البيانات التخصصية، وتطوير أدوات قياس جودة التعليم ومؤشرات الأداء، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية.

وقالت سعادة عائشة سلطان الشامسي إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز منظومة التعليم الخاص في إمارة عجمان، من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية والتربوية، للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وأضافت أنه من خلال الاتفاقية سيتم تطوير السياسات التعليمية، وتمكين الكوادر التربوية، وضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة، تتماشى مع التوجهات الوطنية وتطلعات المستقبل.

من جانبها، قالت سعادة مهرة هلال المطيوعي: يسعدنا تعزيز الشراكة مع مكتب شؤون التعليم الخاص، والعمل معاً على مشروعات بحثية وتدريبية، تواكب التحولات العالمية في التعليم.

وأضافت: نثق بأن هذا التعاون، سيحقق قيمة مضافة للقطاع التعليمي في الدولة، من خلال بناء قدرات العاملين، وتطوير السياسات التعليمية، وفق منهجيات علمية راسخة.

وتأتي هذه الاتفاقية، لتعكس التزام الطرفين، بدعم الابتكار وتطوير خطط تعليمية مستدامة، تسهم في تعزيز جودة التعليم الخاص في إمارة عجمان، وترسخ بيئة تعليمية، قائمة على المعرفة والبحث العلمي، بما يلبي احتياجات النمو والتطور، في قطاع التعليم على المستويين المحلي والإقليمي.