"M42" تدشن مستشفى أمانة للرعاية الصحية في البحرين

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم عن تدشين مستشفى «أمانة للرعاية الصحية - البحرين»، والذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

ويقع هذا المرفق المتطوّر في منشأة حديثة مشيَّدة خصيصًا في منطقة الجسرة، ويعتبر أول منشأة لمجموعة M42 في مملكة البحرين، ما يمثّل محطة رئيسية في مسيرة توسّعها في دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية، ويعكس التزامها بدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بنتائج صحة المرضى في المنطقة.

وجرى تطوير "أمانة للرعاية الصحية - البحرين" بالشراكة الإستراتيجية مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، ليكون أول مستشفى من نوعه في المملكة، مخصصاً للرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل ما بعد الحالات الحادة.

ويسهم المستشفى في تعزيز قدرات المملكة على تقديم خدمات إعادة تأهيل ورعاية للحالات الحادة بجودة عالية وبأسلوب يتمحور حول المريض، بما يدعم أهداف المملكة في مواصلة تطوير منظومة صحية أكثر استدامة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: يعد إطلاق "أمانة للرعاية الصحية - البحرين" خطوة مهمة في مجال تعزيز منظومة قطاع الرعاية الصحية في المملكة، كما يعكس حرص ممتلكات على الاستثمار في المبادرات النوعية التي تحقق أثراً محلياً ملموساً، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد البحريني ونحن فخورون بالشراكة مع "M42" لتحقيق هذا الإنجاز، وعلى ثقة تامة بالأثر الإيجابي الذي سيقدمه هذا المستشفى المتطور لمملكة البحرين.

من جانبه، قال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: يعدّ تدشين "أمانة للرعاية الصحية - البحرين" محطة محورية في مسيرة نمونا الإقليمي، ويجسّد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية متخصصة تتمحور حول المريض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعكس شراكتنا مع "ممتلكات" قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الأولويات الوطنية في مجال الرعاية الصحية وتحقيق أثر مستدام وطويل الأمد للمجتمعات. وأضاف: ستسهم المنشأة الجديدة في بناء قدرات الرعاية المتخصصة على مستوى المنطقة وتعزيز مسارات الرعاية طويلة الأمد، وهي عناصر أساسية لتحسين جودة حياة المرضى ونعتز بتعميق حضورنا في البحرين والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الرؤية لتحسين حياة المرضى وأسرهم.

ويمتد المستشفى، بمرافقه المتطورة، على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 سرير مخصص للرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، مدعومًا بفريق متعدد التخصصات يضم نحو 250 من الأطباء والممرضين والمعالجين والكوادر الصحية المساندة كما يسهم "أمانة للرعاية الصحية - البحرين" في خلق فرص عمل جديدة، وبرامج تدريب وتطوير مهني للكفاءات الوطنية في مجالات الرعاية المتخصصة وإعادة التأهيل، بما يدعم جهود تنمية الكوادر الصحية البحرينية.

وقال الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتحوّل في مجموعة M42 والرئيس التنفيذي لـ M42 في مملكة البحرين: تم تدشين "أمانة للرعاية الصحية – البحرين" بعناية لتوفير خدمات رعاية طويلة الأمد وإعادة تأهيل عالمية المستوى، أقرب إلى منازل المرضى وضمن بيئة داعمة تحافظ على كرامتهم وجودة حياتهم ويسهم هذا المرفق في دعم جهود تطوير القطاع الصحي عبر توفير منشأة معنية بالرعاية المتخصصة، وتعزيز مسارات الرعاية المتكاملة وضمان استمرارية الدعم للأشخاص الذين يعانون من حالات معقدة أو مزمنة في مملكة البحرين.

ويمثّل إطلاق "أمانة للرعاية الصحية - البحرين" نقطة انطلاق لإستراتيجية استثمارية أوسع تركز على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية المتخصصة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية طويلة الأمد وإعادة تأهيل ورعاية بعد الحالات الحادة عالية الجودة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يعكس هذا المشروع طموح مجموعة M42 نحو تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وبناء قدرات متقدمة في الرعاية المتخصصة والخبرة السريرية لدعم مجتمعات أكثر صحة في المنطقة والعالم.