"سانزين العقارية " تطلق مشروعين في دبي والشارقة

الشارقة في 11 ديسمبر/ وام / أطلقت شركة "سانزين" المتخصصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية اليوم مشروعين ”زن لاجونز“ في دبي و”سكون من سانزين“ في الشارقة خلال حفل أقيم في فيستيفال سيتي دبي بحضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء القطاع العقاري والمستثمرين ووكلاء المبيعات.

وقال عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة "سانزين" : ومع وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها الإمارات برزت الحاجة إلى مجتمعات سكنية تحقق توازنًا مدروسًا بين التطور العمراني وراحة الأفراد ونحن نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يقدّم قيمة حقيقية ومستدامة ويبتكر بيئة معيشية تعكس الهدوء وتخدم الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.

ويقع المشروع السكني " زن لاجونز“ في منطقة الميدان بدبي ويضم وحدات سكنية متعددة الاغراض والأنواع إلى جانب وحدات مخصّصة للمكاتب التجارية

فيما يجمع "سكون من سانزين“ في الشارقة بين الراحة والمساحات الواسعة والقيمة الاستثمارية العالية.