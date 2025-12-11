"واحة الابتكار iO" و"سكوير روتس" توقعان اتفاقية لتطوير حلول الزراعة الصحراوية الذكية

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / وقَّعت واحة الابتكار "iO" المركز المتطور للبحث والتطوير التابع لـ "سلال" في أبوظبي - اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة "سكوير روتس" العالمية؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة للزراعة الصحراوية وتعميم ممارسات الزراعة المستدامة بالاعتماد عبى الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة لتمزج بين خبرة واحة الابتكار في تحويل تقنيات الزراعة، وتخصص "سكوير روتس" في أنظمة الزراعة الداخلية المعيارية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، سعياً لتطوير حلول مستدامة تلائم التحديات البيئية المحلية.

وبموجب الاتفاقية، ستُنشئ "سكوير روتس" منشأة بحثية متطورة داخل مقر واحة الابتكار، تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُدار بالكامل عبر السحابة الإلكترونية.

وستُخصص هذه المنشأة لتكون منصة وطنية لتطوير الزراعة الداخلية والصحراوية عبر إجراء أبحاث متقدمة على محاصيل متكيفة مع البيئات الصحراوية، وتقنيات وراثية نباتية مُوفّرة للطاقة، وأنظمة زراعة معيارية قابلة للتوسع، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال الزراعي. كما تهدف الشراكة إلى تسريع تحويل مخرجات هذه الأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تجارياً في السوق المحلية.

وتستهدف المبادرة تطوير مسارات ابتكارية إستراتيجية تشمل إنتاج محاصيل متكيفة مع الإضاءة المنخفضة تمكّن من خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، بناءً على أبحاث "سكوير روتس" المدعومة من مؤسسة غيتس.

كما تركز على تحديد المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية للبيئات الصحراوية، وتنويع السلة المنتجة محلياً، وتصميم أدوات زراعية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وترشيد استهلاك الموارد.

وفي سياق متصل، سيتم تطوير برنامج "تدريب مزارعي الجيل القادم" ليواكب احتياجات الكوادر الوطنية من العلماء والمهندسين الزراعيين والمزارعين الإماراتيين، مما يعزز بناء القدرات المحلية في مجال الزراعة المتقدمة.

وستعمل الشركة أيضاً على تطوير نسخة مخصصة من منصتها الزراعية الداخلية القياسية، مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك من خلال تقديم أنظمة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بقابليتها للتوسع وفقاً للمتطلبات المستقبلية.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم إنشاء مزرعة متخصصة للبحث والتطوير داخل موقع واحة الابتكار، تعتمد على التقنيات المتقدمة لـ "سكوير روتس" لدعم برامج البحث العلمي، ومشاريع التعاون المشتركة، ومبادرات البحث والتطوير التي تتبناها "سلال"، مما يعزز منظومة الابتكار الزراعي في الدولة.

وأكّد سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، أن هذا التعاون يمثل توسعاً استراتيجياً في شبكة الشراكات العالمية لواحة الابتكار، ويعزّز جهود استقطاب أحدث التقنيات الزراعية إلى أبوظبي، بما يؤكد ريادة الإمارات في مجالات الزراعة المناخية الذكية والحلول الصحراوية المستدامة.

وأضاف: سيحقق هذا التعاون، من خلال دمج الأبحاث المتقدمة مع الأدوات الذكية وبرامج تطوير الكفاءات، نقلة نوعية في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام ورفع جاهزية القطاع الزراعي لمتطلبات المستقبل والتحديات المناخية.

من جهته، قال كيمبال ماسك، رئيس مجلس إدارة "سكوير روتس": تجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة لإعادة تعريف مستقبل الزراعة في المناطق الجافة، حيث ستدمج بين خبرتنا في تقنيات الزراعة المتحكم بالمناخ وعلوم المحاصيل، والرؤية المتقدمة لأبوظبي في مجال الزراعة المستدامة، مما سيسرع تطوير حلول عملية تعزز الأمن الغذائي وتحسن كفاءة الموارد، وتقدم نماذج قابلة للتطبيق في الإمارات والمناطق الصحراوية حول العالم.

وتعزز هذه الشراكة مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للزراعة المتقدمة، من خلال توفير منصة اختبار حقيقية للتكنولوجيات الزراعية الناشئة في ظروف صحراوية فعلية، مما يمهد الطريق لنماذج زراعية تجارية متلائمة مع مناخ الدولة.