مركز الشباب العربي يوقع مذكرتي تفاهم مع "بريدج" و"فيجينيرز"

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / وقع مركز الشباب العربي، خلال فعاليات قمة بريدج 2025، مذكرتي تفاهم مع كل من "بريدج" ومجموعة "فيجينيرز"، بهدف توسيع نطاق الشراكات الداعمة لتمكين الشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم في مجالات الإعلام الرقمي، والابتكار، وريادة الأعمال، والصناعات الإبداعية؛ بما يمثل توجهاً رئيساً نحو بناء منظومة أوسع للبرامج والمبادرات التي تخدم الأجيال الشابة وتزيد جاهزيتهم للمستقبل.

وجاءت مذكرة التفاهم مع "بريدج" لتعزيز التعاون في تطوير برامج مشتركة تمنح الشباب العربي حضورًا أوسع في الفعاليات الدولية والإقليمية، وتدعم مشاركتهم في المشاريع الإعلامية والابتكارية ضمن منظومة أكثر تكاملًا وتأثيرًا.

وتؤسس المذكرة لإطار عمل مشترك ينسّق الجهود لإطلاق مبادرات مستدامة تُسهم في بناء بيئة إعلامية مبتكرة، وتفتح جسوراً إبداعية تربط الشباب بالفرص الواعدة في مجالات الإعلام والتقنية.

كما يسعى الطرفان عبر هذا التعاون إلى تعزيز حضور الهوية الشبابية العربية في المشهد الإعلامي العالمي، وإبراز إسهاماتها كجزء فاعل في صناعة التأثير.

أما مذكرة التفاهم مع مجموعة "فيجينيرز"، فتركّز على تمكين صناع المحتوى الشباب، ودعمهم بالأدوات والمنصات اللازمة لتوسيع حضورهم الرقمي عربيًا ودوليًا.

وتشمل المذكرة التعاون بناء مبادرات طويلة الأمد تُسهم في تعزيز جودة المحتوى العربي، وتطوير مهارات الشباب في مجالات الابتكار، والإعلام، وصناعة التأثير، كما تهدف إلى خلق بيئة أكثر احترافية لصناع المحتوى، وفتح أبواب جديدة أمام المواهب العربية لصياغة رؤاها ضمن بيئة رقمية أكثر تنافسية وإبداعًا.

وتعتبر مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، والتي تضم 21 شركة ومنصة من أهمها أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وقمة المليار متابع، وأكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، ومقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، ومركز التواصل، وأكاديمية التاريخ، وعرب نيشن، ومصدر نيوز، ويو إيه إي نيشن، والإمارات في أرقام، وهوية، وقناة المال، و"وصل"، وإكسبوزد، وإيه آي ميديا لاب.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس تحالف "بريدج"، أن توقيع مذكرة التفاهم الإستراتيجية مع مركز الشباب العربي خلال فعاليات قمة بريدج 2025 يمثل خطوة رائدة في مسيرة تمكين الشباب العربي وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجالات الإعلام، والابتكار، وريادة الأعمال، والصناعات الإبداعية، مشيراً معاليه إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الشباب العربي وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعب دور قيادي في صياغة مستقبل المنطقة والعالم، منوهاً بأن المذكرة تعكس التزام بريدج ببناء منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تُعد الأجيال الشابة لمستقبل مليء بالفرص والإبداع.

وقال معاليه: تؤسس هذه المذكرة لإطار عمل مشترك يتيح إطلاق مبادرات مستدامة تمنح الشباب حضوراً واسعاً في الفعاليات الدولية والإقليمية، وتدعم مشاريعهم الإعلامية والابتكارية ضمن بيئة متكاملة وقابلة للتأثير، فالشباب العربي لا يحتاج إلى من يتحدث عنه، بل إلى من يمكنه من الحديث بصوته للعالم، ومن خلال هذا التعاون، نبني جسوراً تربط المواهب بالفرص، والإبداع بالابتكار، والهوية الثقافية بالحضور العالمي، فنحن نريد أن نرى شباباً عربياً لا يستهلك المحتوى فحسب، بل يقوده ويشكله ويؤثر به.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن التعاون مع "بريدج" و"فيجينيرز" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشباب العربي في المشهد الإعلامي العالمي.

وقال معاليه: نعمل في مركز الشباب العربي على بناء منظومة متكاملة لدعم وتمكين الشباب، وتوفير الفرص التي يستحقونها ليكونوا جزءاً فاعلاً من التحولات الإعلامية والتقنية التي يشهدها العالم، وتمثل قمة بريدج منصة عالمية تستعرض قدرات الشباب في الإعلام الرقمي وصناعة التأثير، كما تعكس شراكتنا مع "فيجينيرز" التزامنا بتوسيع مسارات التمكين وفتح أبواب جديدة أمام المواهب العربية لتطوير مهاراتها وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

من جانبها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، المنضوية تحت مظلة مجموعة فيجينيرز: يجسد التعاون مع مركز الشباب العربي التزام المجموعة الراسخ بدعم صُنّاع المحتوى الشباب في العالم العربي، وتمكينهم من الوصول إلى منصات أكثر اتساعاً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي، ونحرص من خلال هذه الشراكة على تطوير مبادرات إعلامية ومعرفية مستدامة ترتقي بجودة المحتوى العربي، وتوفر بيئة مهنية متقدمة تعزز الابتكار والإبداع، وتمنح الشباب الأدوات والمهارات اللازمة لإنتاج محتوى مؤثر وهادف يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، ويحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات.

وبموجب مذكرة التفاهم، يشارك مركز الشباب العربي في قمة "بريدج" عبر جناح رئيسي يجسّد الهوية الشبابية العربية، ويقدّم منصة تفاعلية تُبرز مشاريع ومبادرات مبتكرة لشباب من مختلف الدول العربية.

ويُخصَّص ضمن الجناح فضاء مهني لعقد الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم، بما يعزز مكانة القمة والمركز كنقاط التقاء تجمع الفاعلين وصُنّاع التأثير في منظومات الإعلام والابتكار وريادة الأعمال.

كما أطلق المركز استوديو بودكاست متكاملاً داخل القمة لبث حلقات حوارية تستضيف نماذج شبابية ملهمة وشركاء داعمين، من خلال أعضاء "البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي".

وستنتقل هذه الحوارات إلى جمهور واسع عبر منصات المركز وشركائه الإعلاميين، لتشكل نافذة مشتركة تعبّر عن العقول الشبابية القادرة على صياغة رؤى جديدة للمستقبل.

وتعكس المذكرتان التزام الأطراف الثلاثة بتنسيق الجهود المؤسسية الوطنية، وتعزيز المبادرات التي تستثمر في قدرات الشباب العربي وتدعم ريادة الأعمال والابتكار، بما يوسّع فرص مشاركتهم في صناعة المستقبل.

كما تؤكد مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً لتمكين المواهب الشابة ووجهة رئيسية للابتكار وتطوير الحلول التنموية.