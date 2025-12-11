جامعة الإمارات تحتفي بشركاء "عام المجتمع"

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / احتفت جامعة الإمارات العربية المتحدة بشركاء عام المجتمع 2025 تحت شعار "شركاء في الأثر"، تقديراً للدور المحوري الذي أسهمت به المؤسسات والهيئات في دعم المبادرات المجتمعية للجامعة خلال العام، وتعزيز رسالتها العلمية والبحثية والتنموية.

وخلال كلمته الافتتاحية في الحفل أمس عبّر معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره العميق للشركاء وجهودهم المستمرة في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وقال معاليه: لقاؤُنا اليوم هو رسالةُ شكر وامتنان لكل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ساهموا في تعزيز أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك، وكانوا لنا شركاء فاعلين في دعم رسالة الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد معاليه أن تكريم الشركاء هو في الحقيقة تكريم لقيم التضامن والتعاون والعطاء التي تجسّد الروح الإماراتية الأصيلة، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الجامعة والمؤسسات الرسمية والخاصة جنباً إلى جنب مع المبادرات الفردية، لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة.

وتضمّن الحفل جلسة حوارية بعنوان "التكامل المؤسسي: نحو منظومة مجتمعية متوازنة ومستدامة"، شارك فيها نخبة من المختصين والمسؤولين، الذين ناقشوا دور الشراكات المؤسسية في بناء منظومة عمل مستدامة ترتبط باحتياجات المجتمع وتخدم أولويات الدولة في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، وجودة الحياة، والابتكار الاجتماعي وغيرها.

وتناول المتحدثون خلال الجلسة تجارب رائدة من مبادرات الجامعة بالشراكة مع المؤسسات المختلفة ودورها في تعزيز العمل المشترك النوعي الذي امتد تأثيره لمختلف فئات المجتمع، مؤكدين أن عام المجتمع فتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون وتعزيز أثره.

واختُتم الحفل بتكريم خاص لشركاء جامعة الإمارات في عام المجتمع، تأكيداً على أهمية مواصلة العمل لبناء مجتمع أكثر قوة وتلاحماً، يترجم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل بين المؤسسات والمجتمع، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.