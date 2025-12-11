غداً .. انطلاق مهرجان الياسات بدورته الثالثة

الظفرة في 11 ديسمبر/ وام / تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان الياسات" على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر حتى 21 ديسمبر الحالي.

وتُقام فعاليات ومسابقات المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيام الجمعة والسبت والأحد (من 12 إلى 14، ومن 19 إلى 21 ديسمبر) من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء، وذلك لضمان استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، وخلق أجواء اجتماعية وتراثية جاذبة للعائلات والجمهور، بما يمنحهم فرصة المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ويشتمل المهرجان على مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات البحرية والرياضية والتراثية التي تهدف لتقديم تجربة مجتمعية وترفيهية متكاملة لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة تعزز من حضور التراث وتسهم في صون الهوية الوطنية.

وتشمل فعاليات المهرجان 24 مسابقة خصصت لها جوائز بأكثر من 7 ملايين درهم، ومن أبرز هذه الفعاليات سباق الياسات للمحامل الشراعية (فئة 60 قدماً) الذي تبلغ جوائزه أكثر من 6 ملايين درهم، وسباق القفاي للمحامل الشراعية (فئة 22 قدماً)، وسباق الياسات للريجاتا، وبطولة الهدد، وبطولة الياسات لصيد الشعري، ومسابقات الكيرم والدومينو، والسباحة، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، ومسابقات الجري، وأجمل زي تراثي، والألعاب الشعبية، وسباق الدراجات الهوائية، وغيرها من الفعاليات.

ويضم المهرجان سوقاً شعبياً يضم عدداً من المتاجر للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة لعرض المنتجات التراثية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية، كما يقدّم المهرجان عروضاً للفنون الشعبية والأزياء التراثية، ومسابقات الطبخ، والحرف اليدوية التقليدية، والمسابقات والجوائز اليومية للزوار على المسرح.

ويهدف مهرجان الياسات إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي وتعزيز دور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع بجانب الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية ودعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.