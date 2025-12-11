الهلال الأحمر يختتم المخيم التدريبي "مستعد 7"

أم القيوين في 11 ديسمبر/ وام / اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم، بحضور الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، فعاليات المخيم التدريبي السابع لمتطوعي فريق الطوارئ والأزمات “مستعد 7”، الذي نظمته الهيئة بهدف تعزيز جاهزية المتطوعين في الهيئة وتأهيل فرق ميدانية قادرة على الاستجابة الفعّالة لمختلف الطوارئ والكوارث.

حضر الاختتام سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والسيد أحمد بن عبدالله القرينيس ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حضور المسؤولين في مراكز الهيئة، ومسؤولين وممثلين الجهات الحكومية في أم القيوين، وعدد من صناع المحتوى.

وشهد اليوم الختامي تنفيذ تمرين وهمي يحاكي واقع تعرض قارب سياحي لحادث طارئ، شاركت فيه الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات، حيث جرى استقبال الحالات وفرز الإصابات وتشغيل المستشفى الميداني وتقديم الدعم النفسي، إضافة إلى إدارة الحدث عبر فرق العمليات والدعم اللوجستي، بما يعكس مستوى الجاهزية التي اكتسبها المتطوعون خلال أيام التدريب في المخيم.

وشهد المخيم مشاركة أكثر من 69 متطوعاً من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الجهات الحكومية والإنسانية، أثبت فيها المشاركون قدرتهم على لتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وامتلاكهم المهارات الميدانية اللازمة لإدارة مواقع الحوادث وتشغيل مخيمات الإيواء وتقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي وفق أعلى المعايير.

وقام الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والحضور بتفقد محطات التدريب الوهمي، والاطلاع على آليات الاستجابة وتنظيم العمل الميداني ومستوى جاهزية فرق المتطوعين.

وثمن الشيخ صقر ، الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إعداد وتأهيل المتطوعين، وحرصها المستمر على ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز قيم الإنسانية والعطاء في المجتمع، مؤكداً أن ما تم عرضه خلال اليوم الختامي لمخيم “مستعد 7” يعكس بوضوح رؤية دولة الإمارات في تعزيز جاهزية المتطوعين وتمكينهم من أداء دور أساسي في حماية الأرواح وتقديم المساعدة عند وقوع الأزمات.

وقال: أثبت المتطوعون من خلال مشاركتهم في هذا التمرين مستوى متقدماً من الاحترافية والالتزام، وأظهروا سرعة وكفاءة في التعامل مع سيناريوهات محاكاة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات، وقد شكل أداؤهم نموذجاً يحتذى به في العمل التطوعي المنظم، وعكس القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة استجابة فعالة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وشمل البرنامج التدريبي للمخيم “مستعد 7” ، دورات تخصصية قدمها، عدد من المتطوعين المختصين من مختلف الجهات، حيث تناولت دورة القيادة الواعية في الأزمات والطوارئ، والاتصال الفعال في الميدان، والتعامل مع أصحاب الهمم أثناء الكوارث، والدعم النفسي الأولي، والقانون الدولي الإنساني، والإسعافات الأولية التنشيطية، إضافة إلى الصمود النفسي وإدارة التوتر للمتطوعين.

واختتمت فعاليات المخيم الذي استمر أربعة أيام بتكريم الجهات المشاركة والمتطوعين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، وصناع المحتوى، والتقاط الصورة الجماعية التي وثقت نجاح النسخة السابعة من المخيم التدريبي لمتطوعي الهلال “مستعد7”، التي رسخت دور المتطوعين كشركاء فاعلين في دعم منظومة الطوارئ والأزمات بالدولة وترسيخ قيم العطاء في المجتمع.