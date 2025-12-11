نخبة سائقي التحمل العالميين يشاركون في سباق الخليج بحلبة مرسى ياس

أبوظبي في 11 ديسمبر / وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الخليج 12 ساعة للفورمولا1، عن مشاركة نخبة من نجوم سباقات التحمل في المنطقة والعالم، في منافسات السباق الذي ينطلق السبت المقبل، ويتصدر أبرز المشاركين السائق جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز للفورمولا 1، وذلك في حلبة مرسى ياس.

ويخوض فاولز منافسات النسخة الـ15 من سباق الخليج 12 ساعة على متن سيارة ماكلارين GT3 EVO لصالح فريق Garage 59، ضمن تشكيلة تضم ألكسندر ويست، الفائز بفئة Pro-Am العام الماضي، إلى جانب مارك سانسوم وماركو بولتشيني.

كما يخوض الفريق منافسات سباق هذا العام ضمن شبكة قوية تضم 20 سيارة، من بينها اثنتان لفريق دراجون ريسينغ الإماراتي.

ويشارك أيضا ضمن فريق المنار دراجون بسيارة فيراري 296 GT3 في فئة المحترفين، يقودها العماني الفيصل الزبير إلى جانب البريطانيين بن تاك وكريستوفر فروغّات.

أما فريق DFYNE by Dragon فسيظهر بتشكيلة إيطالية كاملة تضم أوسكار رايندزيفيتش وجياكومو ألتوي وجيوفاني ألتوب.