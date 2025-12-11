برئاسة راشد بن حميد النعيمي .. مجلس التعلّم مدى الحياة يستعرض أهدافه واختصاصاته

عجمان في 11 ديسمبر/ وام / استعرض مجلس التعلّم مدى الحياة في إمارة عجمان أهداف المجلس واختصاصاته، بما في ذلك اقتراح الأطر العامة للسياسات والإستراتيجيات، وتقديم الرؤى والمراجعات، وتعزيز المواءمة التشريعية والتنظيمية الداعمة لمنظومة التعلم مدى الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأول الذي عقد اليوم الخميس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في انطلاقة رسمية لعمل المجلس بوصفه مجلسًا استشاريًا عالي المستوى يقود تطوير سياسات ومبادرات التعلّم مدى الحياة، دعماً لتوجهات الإمارة في الاستثمار في الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

ويستند عمل المجلس إلى توجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التي تؤكد أهمية بناء منظومة شاملة ومرنة للتعلّم مدى الحياة، وتطوير سياسات ومبادرات تعزّز جاهزية المجتمع لمتطلبات المستقبل، وترفع تنافسية الإمارة من خلال الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته.

وتشكّل هذه التوجيهات الإطار الإستراتيجي الذي يسترشد به المجلس بما يضمن تكامل الجهود التعليمية والتدريبية مع أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ راشد بن حميد أهمية بناء منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة تعزّز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد وسوق العمل، مشيرًا إلى أن التعلم المستمر بات ضرورة لتطوير المهارات ومسايرة التغيرات التقنية.

وشدد على أن مواءمة سياسات التعلم في الإمارة مع التوجهات والبرامج الاتحادية تمثل أولوية لضمان انسجام المنظومة التعليمية وتعزيز التكامل بين الجهات المحلية والاتحادية.

ودعا إلى توحيد الجهود بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعرفية، وتوسيع فرص التعلم لجميع فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان سيظل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مبتكر وقادر على المنافسة وقيادة مستقبل الإمارة بثقة واقتدار.

واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على تقرير التعلّم مدى الحياة في إمارة عجمان، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويتضمن تحليلاً شاملاً للبرامج التعليمية والتدريبية القائمة، ونتائج مشاورات أصحاب المصلحة، والبيانات الداعمة للتحسين المستمر، إلى جانب إبراز جهود الإمارة في الارتقاء بمعايير شبكة اليونسكو لمدن التعلم.

كما ناقش الاجتماع أبرز التوجهات الوطنية والدولية في مجال التعلم مدى الحياة، وسبل توظيفها في بناء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة قادرة على الاستجابة للمستجدات التقنية والاقتصادية.

وطرح الأعضاء مجموعة من المقترحات لتطوير إطار إستراتيجي موحد للتعلم مدى الحياة في الإمارة يعزّز تنسيق الجهود ويرفع كفاءة التنفيذ ويزيد من الأثر المجتمعي المستهدف.

ويُشار إلى أن مجلس التعلّم مدى الحياة قد شُكّل بموجب قرار أصدره سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وعضوية كلّ من الدكتور سعيد سيف المطروشي، الدكتور كريم الصغير، والدكتور عبدالرحمن سالم النعيمي، وهدى الرستماني، الفريق الركن طيار متقاعد رشاد محمد السعدي، وبشار الكيلاني، وهاشم الكعبي.

ويهدف المجلس إلى توفير إطار استشاري رفيع لتطوير سياسات التعلّم مدى الحياة وتعزيز تكامل الجهود التعليمية والمعرفية في الإمارة.