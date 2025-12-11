انطلاق النسخة الـ13 من "مبادرة بالعربي" احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

دبي في 11 ديسمبر/ وام / أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات الدورة الثالثة عشرة من "مبادرة بالعربي" في برنامج موسع من الأنشطة المجتمعية والتعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية وترسيخ حضورها في الحياة اليومية وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر كل عام ما يعكس التزام المؤسسة المستمر بنشر المعرفة وإبراز القيمة الحضارية والثقافية للغة الضاد.

وتشهد نسخة هذا العام انتشارا كبيرا للفعاليات عبر تسعة مراكز تجارية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب تنظيم فعاليات موازية في كل من البحرين والكويت بما يعزز من أثر المبادرة الإقليمي ويؤكد نجاحها في الوصول إلى جمهور واسع من مختلف الأعمار.

وتعمل المبادرة على تقديم محتوى مبتكر يجمع بين المتعة والفائدة من خلال أنشطة تفاعلية ومسابقات إلكترونية وورش تعليمية تقام في مراكز التسوق أو عبر منصات المبادرة الرقمية بما يتيح مشاركة أكبر من الأسر والطلاب والمهتمين باللغة العربية.

وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن "مبادرة بالعربي" تعد أحد أهم المشاريع المعرفية التي أرستها المؤسسة خلال أكثر من عقد لتعزيز مكانة اللغة العربية بين الأجيال الشابة وربطهم بجماليات لغتهم وهويتهم الثقافية، مؤكداً أن المبادرة تواصل تأثيرها الإيجابي عاما بعد عام من خلال فعاليات مبتكرة تتيح للجمهور التفاعل مع العربية بطرق جذابة وملهمة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص في كل دورة على توسيع نطاق الفعاليات داخل الدولة وخارجها بما يعكس دور الإمارات في دعم المبادرات الفكرية والمعرفية وتعزيز الحضور العالمي للغة العربية في فضاءات التواصل الرقمي والاجتماعي.

وتحظى مبادرة بالعربي بدعم وتعاون واسع من جهات حكومية خاصة داخل الدولة وخارجها ما يعكس أثرها المتنامي في تعزيز الهوية العربية وترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة حضارية وثقافية.

وتواصل المبادرة تطوير برامج نوعية ومحتوى متجدد يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز المبادرات الثقافية والمعرفية وتشجيع استخدام اللغة العربية في مختلف الفضاءات الرقمية والاجتماعية بما يضمن استدامة حضورها وتأثيرها في المجتمعات العربية والعالمية.