شراكة بين "سالك" وهيئة تنمية المجتمع لدعم برامج أصحاب الهمم في دبي

دبي في 11 ديسمبر/ وام / أعلنت شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي عن شراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تهدف إلى دعم وتمويل برامج التنمية المجتمعية المخصصة لفئة أصحاب الهمم التي تشرف عليها الهيئة وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز دورها في عام المجتمع.

وتأتي المبادرة دعما للجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 من خلال تمكين أصحاب الهمم وتوسيع نطاق البرامج لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع عن تقديرها لتعاون سالك، مؤكدة أن هذه الخطوة تجسد حرص المؤسسات الرائدة في دبي على دعم التنمية المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي وتشكل نموذجاً إيجابياً لدور القطاع الخاص في دعم القطاع الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة.

من جانبه أكد إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية وإدراكها لأهمية العمل الإنساني في تلبية الأولويات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن سالك مستمرة في دعم البرامج الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتمكين أصحاب الهمم بوصفهم جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي.

وأكدت شيخة الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع أن الشراكة تعزز توجهات إمارة دبي في بناء منظومة مستدامة لتمكين ودمج أصحاب الهمم من خلال تلبية احتياجاتهم والارتقاء بجودة حياتهم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، مشيدة بالدور المسؤول الذي تضطلع به سالك في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

وتولي سالك اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم حيث كانت من أولى الجهات التي أعفتهم من رسوم التعرفة المرورية وفق اشتراطات محددة إلى جانب ما تقدمه من تسهيلات أخرى، فيما توفر هيئة تنمية المجتمع منظومة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم تشمل الدعم المالي لتأهيل بيئات العمل والتقنيات المساعدة وخدمات الرعاية الشخصية والتعليمية وبرامج التدريب المهني مثل الزراعة وصناعة القهوة وإنتاج المنتجات اليدوية إضافة إلى البرامج العلاجية المتخصصة مثل العلاج بالماء وركوب الخيل العلاجي ومبادرات دعم الصحة النفسية وتمكين أسر الأطفال من ذوي اضطراب التوحد بما يعكس التزام الهيئة بتهيئة بيئة دامجة تتيح الفرص لجميع فئات المجتمع.