سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد العرس الجماعي الثاني في البيت متوحد بضاحية الرحمانية

الشارقة في 11 ديسمبر/ وام / شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، اليوم، العرس الجماعي الثاني في إمارة الشارقة والذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وذلك في قاعة البيت متوحد بضاحية الرحمانية.

وصافح رئيس مكتب سمو الحاكم فور وصوله موقع الحفل العرسان وبارك لهم هذه المناسبة السعيدة، متمنياً أن تكون بداية حياة ملؤها الاستقرار والخير والتوفيق، كون الأسرة المترابطة والسعيدة هي أساس النجاح وبناء المجتمع.

وتابع الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور العروض المتنوعة التي قدمتها الفرق الشعبية والوطنية بمناسبة الفرحة الكبيرة بالعرس الجماعي الثاني الذي يحتفي بـ 1100 عريس وعروسة على مستوى الدولة، حيث قدمت الفرق الشعبية فقرات من الأغاني التراثية التي تحتفي بهذه المناسبة وبفرحة الأسر بها وبحبّ الوطن وتعبّر عن التراث الإماراتي الوطني الأصيل.

والتقط رئيس مكتب سمو الحاكم، في ختام الحفل، الصور الجماعية مع العرسان الذين قدموا شكرهم وامتنانهم له على حضوره وتشريف الحفل وإكمال فرحتهم الغالية ببدء الحياة الزوجية وبناء أسرهم والإسهام في رد الجميل للوطن.