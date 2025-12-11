الأولمبياد الخاص الإماراتي ثانياً في بطولة العالم للإبحار الدامج

مسقط في 11 ديسمبر/ وام / أحرز الأولمبياد الخاص الإماراتي المركز الثاني مع ختام مشاركته في منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الدامج 2025 لأصحاب الهمم، والتي أقيمت في سلطنة عمان بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة.

من جانب آخر سجل لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي مروان سلوم إنجازًا استثنائيًا بحلوله في المركز الثاني عالميًا في سباق فئة ILCA، بعد أداء قوي توجه بالفوز بالمركز الأول في الجولة الختامية.

كما حقق اللاعب عمر الحمادي المركز الخامس في السباق نفسه، فيما حصل اللاعب محمد الزبيدي وشريكه الموحد محمد العويس على المركز 24 عالميًا في فئة RS Venture المختلطة، وسط منافسة قوية شملت لاعبين بارالمبيين، مع تصدرهما لفئتهما الخاصة لأصحاب الهمم من أصحاب التحديات الذهنية والنمائية.

وتعد هذه البطولة أول نسخة عالمية رسمية تضم هذا العدد من الفئات المتنوعة تحت إشراف الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، تنافسوا في فئات فردية لأصحاب الإعاقات الذهنية والنمائية وفئات غير تقنية، إلى جانب فئة جديدة في عالم الرياضات البحرية وهي فئة الجناح الشراعي للجلوس.