"اللجنة التنظيمية" لبطولة السلم للدراجات الهوائية تعلن فتح باب التسجيل في "سباق ديوان سموّ حاكم دبي"

دبي في 11 ديسمبر/ وام / برعاية وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، تواصل اللجنة التنظيمية العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية، استقبال طلبات المشاركة والتسجيل في سباق الهواة الإماراتيين الرجال، المُقرر إقامته تحت شعار "الأمن والأمان" حتى 20 ديسمبر الحالي.

وأعلنت اللجنة العليا فتح باب التسجيل في سباق النخبة الإماراتيين "سباق ديوان سموّ حاكم دبي" الذي تُعقد منافساته 18 يناير المقبل، وذلك مع انطلاق فعاليات النسخة العاشرة للبطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوّع والجوائز المالية.

وسيظل باب التسجيل للمشاركة في "سباق سموّ حاكم دبي"، والمقرر إقامته على مسافة 200 كيلومتر، مفتوحاً حتى يوم 10 يناير 2026، وستكون الانطلاقة للعام الثاني على التوالي من ديوان سموّ حاكم دبي وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من بطولة السلم للدراجات الهوائية تحت شعار "عشر سنوات من الإنجازات والنجاح"، كونها تحتفي بمرور عقد على إطلاق البطولة التي أصبحت علامة مضيئة على خارطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، ووجهة للباحثين عن التفوق والإبداع في رياضة الدراجات الهوائية، إلى جانب أثر البطولة على صعيد إبراز أهم معالم دبي على امتداد مسار المنافسات أمام العالم.

إلى ذلك، أكدت اللجنة المنظمة مواصلة استقبال طلبات التسجيل في "سباق الأمن والأمان" حتى تاريخ 20 ديسمبر الحالي، في حين تم اعتماد مسار السباق بحيث تكون الانطلاقة من أكاديمية شرطة دبي وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم.

واعتمدت اللجنة إقامة 4 سباقات رئيسية في الدورة العاشرة للبطولة، حيث يقام أيضاً سباق السيدات في 25 من شهر يناير 2026، والسباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026.

يُذكر أن بطولة السلم للدرجات الهوائية تُقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحَكَم العام)، ودبي فيلم.