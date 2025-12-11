"دولية الفرسان" لقفز الحواجز تستقطب 280 فارسا وفارسة

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام / تنطلق غدا منافسات بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز"، فئة "الأربع نجوم، بمشاركة 280 فارسا وفارسة بصحبة 470 خيلا من 34 دولة.

وتقام البطولة التي ينظمها منتجع الفرسان الدولي في مقره بأبوظبي، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والاتحاد الدولي ولونجين، على مدار أيام 12 و13 و14 ديسمبر الحالي، وتتزامن معها منافسة من فئة النجمة الواحدة.

وتجرى المنافسات على ساحتين دوليتين بأعلى المواصفات العالمية، وفق جداول زمنية معتمدة للفعاليات، بعد اكتمال جميع الإجراءات الفنية من اللجنة المنظمة، واعتماد الخيول المشاركة.

وتم اعتماد 16 شوطا لمدة يومين، و7 أشواط حاسمة في اليوم الختامي للمنافسات، و20 حكما دوليا، بالإضافة إلى شوط لفئة الشباب مؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، بمشاركة 9 فرسان من الإمارات.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم في منتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، بحضور سعادة مطر السويدي، الرئيس التنفيذي للمنتجع، وسعادة سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، وهشام الحوسني مدير عام قسم الفروسية في المنتجع.

وأكد السويدي، اكتمال الاستعدادات لاحتضان الفعاليات، بمشاركة دولية كبيرة، وفق أفضل الممارسات العالمية، بفضل التجهيزات المتكاملة في المنتجع، بمنشآته الحديثة، ومرافقه المتطورة، مثنيا على التعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والاتحاد الدولي، في تنظيم البطولات العالمية.

وقال اليحيائي، إن رياضة الفروسية تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات التنافسية، وإنجازات عالمية تؤكد القدرات الكبيرة لفرسان الدولة لحصد المراكز الأولى، موضحا أن دولة الإمارات تواصل حضورها العالمي باستضافة البطولات الدولية في قفز الحواجز، وعلى موعد مع بطولات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ونوه الحوسني، إلى أن البطولة إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المميزة للمنتجع في احتضان الفعاليات الدولية، وفرصة مهمة لفرسان الإمارات لإظهار مستوى التنافسية الكبيرة أمام نخبة المشاركين من الدول الأخرى، والتعاون مع اتحاد الفروسية والاتحاد الدولي والشركاء في تنظيم البطولات المختلفة.