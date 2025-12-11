ملتقى مربي الثروة الحيوانية في الشارقة يناقش آليات تطوير الإنتاج المحلي

الشارقة في 11 ديسمبر/ وام / ناقش "ملتقى مربي الثروة الحيوانية.. نحو خدمة المجتمع وتعزيز الأمن الغذائي" الذي نظّمته دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة اليوم بمدينة الشارقة للإعلام "شمس" بمشاركة أصحاب المشروعات والشركات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية احتياجات ومقترحات مربي الثروة الحيواني، وتبادل الخبرات والتعرّف إلى التحديات وآليات تطوير الإنتاج المحلي والحفاظ على صحة الثروة الحيوانية.

حضر الملتقى سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيواني، وسعادة سالم عبدالله الكعبي مدير الدائر، وسعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارق، وعدد من مديري الإدارات إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والأكاديمية المعني، ومربي الثروة الحيوانية "أصحاب العزب" في الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص مع مربي الثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار والابتكار، والتعاون والتكامل بين جميع الجها، ما يسهم في تطوير آليات الإنتاج المحلي.

وأعلنت دائرة الزراعة والثروة الحيواني، خلال الملتقى، عن باقة من الخدمات التي تسهم في تمكين مربي الثرة الحيواني، وطرق الحصول عليها.

وأكّد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن الملتقى يهدف للتعرّف إلى التحديات التي يواجهها مربو الثروة الحيواني، لتبادل الخبرات والاطلاع على الابتكارات والتطورات التقنية التي تسهم في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن الشارقة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارة للأمن الغذائي.

وأوضح سعادته أن الدائرة تسعى ضمن خطتها الإستراتيجية إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الغذائي، بالتعاون مع القطاع الخاص انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم، عضو المجلس الأعل، حاكم الشارق، في تمكين الإنتاج الزراعي والحيوان، وتشجيع مربي الثروة الحيوانية.

واستعرض الملتقى خلال جلساته، العديد من التجارب الناجح، وفرص تطوير آليات تعزيز بناء منظومة إنتاج حيواني أكثر ابتكاراً واستدامة إضافة إلى عرض منتجات الأسر المُنتجة ومشروعات لمربي الثروة الحيوانية حصلت على جوائز عديدة في تقنيات الإنتاج المبتكرة وشركات متخصصة في البيطرة والأعلاف.