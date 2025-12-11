غرفة الشارقة تعزز مهارات الكوادر الحكومية في مجال القيادة الدبلوماسية

عمَّان في 11 ديسمبر/ وام / اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع أمس برنامج "القيادة الدبلوماسية" في العاصمة الأردنية عمَّان وذلك ضمن جولتها التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات القيادة الدبلوماسية لدى موظفي الجهات الحكومية من خلال تعزيز قدراتهم على بناء العلاقات البناءة وتطوير مهارات الاتصال والتفاوض إلى جانب التعرف على مبادئ الدور الدبلوماسي في تمثيل المؤسسات بفاعلية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وركز البرنامج على مجموعة من المحاور المتخصصة شملت الممارسات القيادية الدبلوماسية وبناء شخصية القائد الفعّال والتعرف على أنماط القادة الدبلوماسيين ودورهم في التأثير وصناعة القرار إلى جانب مهارات الاتصال والتفاوض الدبلوماسي وأبرز الإستراتيجيات والممارسات العملية كما تناول البرنامج أهمية الوعي الثقافي والتعامل مع مختلف الثقافات في بيئات التفاوض متعددة الأطراف بالإضافة إلى طرق تمثيل المؤسسات بفاعلية في السياقات الدولية مع تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة.

وتضمن البرنامج الذي شارك به عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة سلسلة من الزيارات النوعية الداعمة للأهداف التدريبية للبرنامج حيث زار المشاركون وزارة الاتصال الحكومي الأردنية والتقوا بسعادة الدكتور زيد النوايسة الأمين العام للوزارة الذي استعرض أهمية الاتصال الحكومي في تعزيز سمعة الدول وحضورها الإعلامي والدبلوماسي.

كما زار المشاركون مؤسسة التدريب المهني والتقوا بسعادة الدكتور أحمد الغرّاببة مدير عام المؤسسة بهدف الاطلاع على التجربة الريادية في تطوير القدرات المهنية وبناء منظومة تدريبية مبتكرة بالإضافة إلى زيارة عدد من الأقسام مثل قسم الحرف اليدوية ومراكز التدريب والمختبرات المتخصصة.

وأكّدت مريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة أن تنظيم برنامج "القيادة الدبلوماسية" يأتي ضمن رؤية غرفة الشارقة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتزويدها بمهارات عملية قادرة على تعزيز حضور المؤسسات الحكومية في المحافل الإقليمية والدولية مشيرة إلى أن البرنامج يعكس التزام الغرفة بتطوير منظومة التدريب الحكومي بما يتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث ويعزز قدرات الموظفين في إدارة العلاقات والتواصل المؤسسي على أعلى مستوى.

من جانبها أكدت أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير أن المركز حرص من خلال البرنامج على الدمج بين المعرفة النظرية والتجارب الميدانية بهدف تمكين المشاركون من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تلبي احتياجات القيادة في العصر الحديث.

وزار المشاركون متحف الآثار الأردني حيث تعرّفوا على جهود حماية الإرث الحضاري والبرامج العلمية المتخصصة في الحفاظ على الآثار وإدارة المواقع التراثية إلى جانب الاطلاع على مجموعات أثرية نادرة تسرد تاريخ الأردن عبر العصور كما شهد البرنامج في ختامه حفل تخريج للمشاركين مؤكّدين القيمة الكبيرة التي أضافها البرنامج لمسيرتهم المهنية.