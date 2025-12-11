منتخبنا الوطني يلتقي نظيره الجزائري غداً في ربع نهائي كأس العرب

الدوحة في 11 ديسمبر / وام / يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مع نظيره الجزائري في استاد البيت ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى ربع النهائي بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثالثة خلف منتخب الأردن المتصدر.

وقال الروماني كوزمين مدرب المنتخب خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "عندما تصل إلى هذه المرحلة من البطولة لا توجد مباريات سهلة، المنتخب الجزائري منتخب كبير، والمباراة ستكون صعبة وتمثل تحديا كبيرا لنا، وعلينا أن نتطور ونخوض مثل هذه التجارب".

وأضاف: "سنكون متحفزين لأننا أمام تحد حقيقي في مواجهة منتخب الجزائر، فمثل هذه المواجهات تساعد الفريق على الاعتياد على اللعب في مثل هذه الأجواء، هذا الأمر لا يمثل لنا خوفا بل تحد سنواجهه بأفضل طريقة ممكنة".