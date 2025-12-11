حمدان بن زايد يستقبل عدداً من كبار المواطنين والمسؤولين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في قصر الظنة

الظفرة في 11 ديسمبر/ وام / استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عددا من كبار المواطنين والمسؤولين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك في قصر الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتأكيده حرص القيادة على تطوير المنطقة وتنميتها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال سموه: تماشيا مع رؤية القيادة وتزامنا مع عام الأسرة، إن الاهتمام بالأسرة الإماراتية هو امتداد لنهج القيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.

وأشار سموه إلى أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة وتماسكها، وأن دعم المرأة وتمكينها في مواقع العمل المختلفة يعزّز استقرار الأسرة ورفاهها، ويثري مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بما يضمن للأسرة الإماراتية مقومات الاستقرار والتماسك، ويعزّز حضورها الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم، كما اطلع على سير العمل الجاري في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس مدى اهتمام القيادة الحكيمة بأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز مستوى الخدمات التنموية المقدمة لهم في مختلف مدن وقرى المنطقة.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم وترحيبهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وامتنانهم لاهتمام سموه ورعايته وحرصه على توفير مقومات الحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة، وحرصه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.