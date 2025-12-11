وفد بحريني يطلع التطورات التي حققتها شرطة الشارقة في مجالات التحول الرقمي

الشارقة في 11 ديسمبر/ وام / بحث سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر القيادة سعادة طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المجالات الأمنية.

واستعرض اللقاء أبرز التطورات التي حققتها شرطة الشارقة في مجالات التحول الرقمي وإدارة العمليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الداعمة للعمل الأمني.

وفي جولة ميدانية زار الوفد البحريني مركز العمليات بالقيادة وتعرّف على آليات إدارة البلاغات والرقابة الأمنية إضافةً إلى الأنظمة الذكية المعتمدة في مراقبة الحوادث والاستجابة السريعة.

وأشاد القنصل البحريني بالجهود المتقدمة التي تبذلها شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والسلامة.

كما شهدت الزيارة جولة في مرافق حضانة الشرطي الصغير حيث استمع القنصل إلى شرحٍ مفصّل حول الخدمات التي توفرها الحضانة من برامج تعليمية ورعاية ذات مستوى عالٍ لأبناء المنتسبين من القيادة.

وتأتي زيارة الوفد البحريني للقيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وحرصهما على تطوير التعاون في المجالات كافة مؤكدين أهمية استمرار تبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.