الإمارات تحرز أولى ميدالياتها في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

دبي في 12 ديسمبر/ وام/ أحرز ثاني الشحي لاعب منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، أولى ميداليات منتخبنا في منافسات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، المقامة حالياً في دبي، بعد فوزه ببرونزية كرة الطاولة للفئة "تي 3"، ضمن الدورة التي يشارك فيها 1500 رياضي من 35 دولة.

وحل الشحي ثالثاً في المنافسات، فيما نال الياباني كيتا غوا يوى المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل يي وي من الصين تايبيه على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وهنأ ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، لاعب المنتخب على جهوده، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً مهماً له لمواصلة التطور وتحقيق الأهداف المستقبلية.

من جهته أكد ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس الوفد، أن ما يحققه أصحاب الهمم من إنجازات هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، ما انعكس إيجاباً في حضورهم على منصات التتويج، مشيرا إلى أن برونزية كرة الطاولة تعكس الاهتمام المتواصل بتطوير اللعبة وتمكين لاعبيها من تحقيق نتائج مميزة.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ 51 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات تشمل البوتشيا، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، ورفعات القوة، والسباحة، وكرة الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، من بين 11 رياضة معتمدة في الحدث.