جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم الملتقى الفلسفي

الفجيرة في 12 ديسمبر/ وام/ نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبيت الفلسفة، الملتقى الفلسفي المشترك تحت عنوان "المواطنة والآخر: فلسفة الوجود الإنساني".

وعقد الملتقى في الفجيرة على مدار يومي 11 و12 ديسمبر الجاري بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، بهدف مناقشة إشكاليات المواطنة والهوية والدولة الوطنية، والأبعاد الاجتماعية والثقافية في زمن التحولات العميقة والواسعة التي يمر بها العالم اليوم لاستشراف آفاق الغد.

وانطلقت أعمال الملتقى بكلمتين افتتاحيتين ألقاهما سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة، أكدا فيهما أهمية تناول هذه القضايا الفلسفية في ضوء التحديات الراهنة، وما تتطلبه من فهم أعمق لمسارات الهوية والعيش المشترك، ودور الفكر الفلسفي في قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة.

وتوزعت جلسات الملتقى على خمسة محاور رئيسية؛ تناولت الجلسة الأولى "الآخر في الفلسفة المعاصرة"، فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع المواطنة والهوية والدولة.

وخصصت الجلسة الثالثة للطلبة بهدف بحث دور الشباب في ترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر، بما يعكس توجه دولة الإمارات نحو تمكين الشباب وتعزيز ثقتهم بهويتهم الوطنية بوصفها أساساً للحوار والانفتاح.

واستكملت الجلسات العلمية في اليوم الثاني بالجلسة الرابعة التي تناولت مفهوم المواطنة والتعددية المجتمعية، قبل أن تختتم أعمال الملتقى بالجلسة الخامسة والختامية والتي ناقشت مفهوم المواطنة والهوية واستغلال المتطرفين لها.

وأكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أن الملتقى يعكس حرص الجامعة على تعزيز رسالتها الثقافية والعلمية في المجتمع، والاسهام في خدمة الفلسفة والمعرفة بمختلف ضروبها، بجانب رسالتها الأكاديمية والبحثية.

وأشار إلى أن التعاون مع بيت الفلسفة يأتي ضمن اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الدراسات الفلسفية، وتعزيز حضورها في مؤسسات التعليم، بما يرفد جهود التنمية والتحديث.

من جانبه أكد أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة، أن اللقاءات التي تعقد يتم إعدادها بعناية، واختيار موضوعاتها بدقة، إذ إن الهدف الأساس من هذا التعاون هو تقديم نتاج فكري فلسفي قيمي عميق من شأنه أن يبين للعالم أن الحوار هو السبيل الأمثل الذي ينبغي أن ننتهجه من أجل مد جسور التواصل مع الآخر.