2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025 بنمو 32%

عجمان في 12 ديسمبر/ وام/ بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر نوفمبر الماضي، 1552 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية قدرت بـ 2.42 مليار درهم، وبنمو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ السوق العقاري واصل خلال شهر نوفمبر نشاطه المتصاعد مدفوعاً بالطلب المتزايد على مختلف أنواع العقارات، ما يعكس حرص المستثمرين على مزاولة أعمالهم في الإمارة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطقها كافة.

وأضاف سعادته أنّ حجم التداول بلغ 1.82 مليار درهم من إجمالي 1302 عملية تداول، حيث سجلت منطقة «الرميلة 2» أعلى قيمة مبايعة بـ 110 ملايين درهم، في حين سجلت أعلى قيمة مبايعة ضمن مشاريع التطوير العقاري في «جولف أستيت» بـ 2.75 مليون درهم.

وأوضح أنّ شهر نوفمبر شهد أيضاً تسجيل 186 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 370.4 مليون درهم، وكانت «النعيمية 1» صاحبة أعلى قيمة رهن بـ 66 مليون درهم.

وأشار المهيري إلى أنّ مشروع «مدينة الإمارات» تصدّر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الزاهية».