مهرجان الشيخ زايد يحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين

أبوظبي في 12 ديسمبر/ وام/ يقيم مهرجان الشيخ زايد -ضمن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني لمملكة البحرين الذي يوافق 16 ديسمبر الجاري-عدداً من الفعاليات المتنوعة تتضمن عروضاً تراثية وأمسية غنائية، وترفيهية وثقافية .

وتستهل أجندة الفعاليات بعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، كما تشتمل على العروض الشعبية التراثية للفرق المتخصصة في دولة الإمارات ومملكة البحرين، وإضاءة المهرجان بألوان علم دولة الإمارات ومملكة البحرين، بالإضافة إلى إضاءة البرج الرئيسي بتصاميم احتفالية، وتزيين أعمدة الإنارة بأعلام البحرين.

ويتزامن مع الاحتفاء بالمناسبة الوطنية، إقامة أمسية غنائية بمشاركة الفنانين عيضة المنهالي، وحنان رضا، يشدوان خلالها بكلمات تعكس عمق الروابط المشتركة بين شعبي البلدين، كما يشهد المدخل الرئيسي للمهرجان تفعيل شاشاته لعرض رسائل التهنئة، والمحتوى الإعلامي ذي الصلة باحتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني لمملكة البحرين .

كما تعرض شاشات المدخل الرئيسي صوراً من مملكة البحرين، وأعلام البلدين، ومقاطع فيديو احتفالية، ورسائل التهنئة، وتمتد الفعاليات إلى عروض نافورة الإمارات، التي تنطلق مصحوبة بأغنيات بحرينية، وعروض الفرقة الموسيقية، تعبيراً عن مشاعر البهجة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الشعب الإماراتي.

وتم الكشف عن مميزات خاصة للزائرين القادمين من مملكة البحرين، تتضمن مواقف كبار الزوار، وقيمة مضافة لباقات الألعاب، وزيارة مجانية لحديقة الديناصورات، وألعابا وفعاليات مجانية، ودخولا مجانيا للمهرجان، ومحمية النوادر، ومملكة الأطفال في "وندرلاند" وصالة التزلج، وتوزيع الشالات الاحتفالية وأعلام البحرين مجانا على الجمهور طوال فترة الاحتفالات، فيما تحظى الأمسية الاحتفالية بتغطية إعلامية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام المحلية.