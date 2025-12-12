"الإماراتي لكتب اليافعين" يدعو الناشرين للمشاركة في مسابقة اختيار الكتب لذوي الإعاقة

الشارقة في 12 ديسمبر / وام / دعا المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الناشرين بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مسابقة المجلس الدولي لكتب اليافعين لاختيار الكتب المتميّزة لليافعين ذوي الإعاقة لعام 2027، والتي تُعد من أبرز المبادرات العالمية الداعمة لحق الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة في الوصول إلى محتوىً معرفي عالي الجودة.

وتتيح المسابقة للناشرين ترشيح الكتب التي نُشرت منذ عام 2022 و بعده بشرط أن تكون محفوظة الحقوق وتمثل إضافة نوعية ضمن فئتين رئيسيتين: الوسائط التي تسهّل الاطلاع على الكتب وتشمل الإصدارات المقدّمة بصيغ مثل برايل ولغة الإشارة والطباعة المكبرة والكتب اللمسية والكتب الميسّرة للقراء ذوي الإعاقات النمائية والكتب التي تجسّد الإعاقة من خلال قصص واقعية أو خيالية تُظهر شخصيات متعددة الأبعاد من ذوي الإعاقات السمعية أو الجسدية أو الإدراكية أو العصبية.

يبدأ استقبال الترشيحات الرقمية من خلال نموذج التقديم المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين على أن يكون 15 يناير 2026 هو الموعد النهائي لتسلّم الاستمارات والنسخ الرقمية فيما تُرسل نسخة ورقية واحدة من كل كتاب إلى مقر المجلس الدولي في تورنتو بكندا قبل 16 فبراير 2026 وبعد الانتهاء من التقييم، تُعلن القائمة النهائية للكتب المتميّزة في سبتمبر أو أكتوبر 2026 لتنشر لاحقاً على الموقع الرسمي للمجلس ويُعرض مجلدها في معرض بولونيا لكتب الأطفال 2027 إلى جانب المجموعة الكاملة التي ستعرض في معارض دولية متعددة حول العالم.