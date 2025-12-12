النسخة 7 من ماراثون أبوظبي تنطلق غداً

أبوظبي في 12 ديسمبر/ وام/ ينظم مجلس أبوظبي الرياضي غدا ماراثون أبوظبي 2025 برعاية "أدنوك" ومشاركة كبيرة من العدائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، في أكبر فعالية رياضية مجتمعية في الإمارة، بهدف تشجيع الأفراد على جعل الرياضة أولوية ونمط حياة صحية.

وتنطلق منافسات النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي بسباق الماراثون الكامل للنخبة لمسافة 42.195 كم عند الساعة 05:45 صباحاً، فيما ينطلق السباق لنفس المسافة للفئات العمرية المختلفة وسباق التتابع لِمشاركَين اثنين عند الساعة 06:00 صباحاً من مدينة زايد الرياضية.

ويمر العداؤون بجانب أبرز معالم العاصمة أبوظبي، بما في ذلك كابيتال جيت، المقر الرئيسي لأدنوك، كورنيش أبوظبي، قصر الحصن وجامع الشيخ زايد الكبير، قبل العودة مجدداً إلى مدينة زايد الرياضية حيث خط النهاية.

كما ينطلق سباق 10 كم عند الساعة 06:15 صباحاً، في حين ينطلق سباقا 5 كم و2.5 كم عند الساعة 06:00 صباحاً، دعماً لمجتمع رياضي واعٍ، وتعزيزاً لنمط الحياة الصحية.

ويفوق مجموع جوائز السباقات 300,000 دولار، حيث يحصل بطل النخبة لمسافة 42 كم على 50,000 دولار، وتحصل بطلة النخبة على الجائزة نفسها، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3,150 دولاراً لصاحب المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى جوائز المركزين الثاني والثالث وجوائز سباق 10 كم.

وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بنخبة العدائين العالميين المشاركين في الحدث أمس في قرية الماراثون، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وسعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، وخالد الحوسني، نائب رئيس أول للخدمات العامة والخدمات الطبية في أدنوك ومجموعة شركاتها.

وتشهد نسخة هذا العام من الماراثون مشاركة نخبة من العدائين الدوليين في فئة النخبة للرجال والسيدات.

ففي فئة السيدات، تشارك الكينية كاثرين أمانانغ’ولي، صاحبة الرقم الشخصي 2:20:34، والفائزة بماراثون أبوظبي 2024، والحاصلة على برونزية العالم في نصف الماراثون 2023. كما تشارك مواطنتها ساندرافليس توي، صاحبة الرقم 2:22:22، وصاحبة سجل قوي في سباقات المضمار، إلى جانب الإريترية دولشي تيكليغيرغيش، صاحبة الرقم 2:20:42 ووصيفة ماراثون أبوظبي 2024.

وفي فئة الرجال، يبرز الكيني إريك كبتانوي برقم شخصي قدره 2:05:42 وصاحب المركز الثالث في ماراثون شيكاغو 2021، إضافة إلى التركي كآن أوزبيلين، أحد أسرع العدّائين في العالم بزمن 2:04:16، وصاحب نتائج متقدمة في فالنسيا وروتردام وبرشلونة.

كما يشارك الكيني مايك بويت، الذي يمتلك رقماً شخصياً قدره 2:06:08، وحلّ في المركز الثاني بماراثون سيؤول لعامي 2022 و2023.

وأشاد سعادة طلال الهاشمي بالشراكة بين المجلس وأدنوك، مؤكداً أنها أثمرت عن تنظيم ماراثون أبوظبي الذي يجسّد أجمل الصور الحضارية لمجتمع دولة الإمارات، ويرسخ نهج الدولة في تعزيز الملتقيات الهادفة والتجمّعات الإيجابية.

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في "أدنوك": "يؤكد ماراثون أبوظبي 2025 برعاية "أدنوك"، مكانته الراسخة كأحد أهم سباقات الماراثون الدولية التي تستقطب مشاركة أبرز العدائين في العالم.