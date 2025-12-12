الاتحاد للطيران تنقل 2.1 مليون مسافر خلال نوفمبر

أبوظبي في 12 ديسمبر /وام/نقلت الاتحاد للطيران 2.1 مليون مسافر خلال شهر نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، ومسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لعام 2025.

وحافظت الشركة على فعاليتها التشغيلية القوية مع عامل حمولة مسافرين بلغ 89% خلال شهر نوفمبر.

وبلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 20.2 مليون مسافر، ما يمثل نموًا بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع محافظتها على 88% لمتوسط حمولة المسافرين خلال هذه الفترة.

وخلال شهر نوفمبر، واصلت الاتحاد توسيع شبكة رحلاتها بإطلاق خدماتها الجديدة إلى تونس، وهانوي، وتشيانغ ماي، وهونغ كونغ، والمدينة المنورة، مما ساهم في دعم النمو المتواصل في أعداد المسافرين والسفر الوافد إلى أبوظبي.

وبنهاية الشهر، ضم أسطول الاتحاد للطيران 124 طائرة، مقارنةً بـ 98 طائرة في نوفمبر 2024، مع انضمام أربع طائرات إضافية من طراز A321LR إلى الأسطول خلال شهر نوفمبر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: قمنا بتطوير شبكتنا بشكل منهجي، واستثمرنا في منتجاتنا، فيما تساهم طاقتنا الاستيعابية الموسّعة في جذب المزيد من الزوار للاستمتاع بكل ما تُقدمه أبوظبي.

وأضاف: شبكتنا لا تزال تحظى بإقبال كبير من الضيوف حول العالم، ونحافظ على معدلات إشغال عالية مع إضافة طاقة استيعابية كبيرة، وهذه القوة التشغيلية تُعزز مكانتنا بشكل كبير مع اقتراب نهاية العام.