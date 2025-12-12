المحطة الرابعة من "الإمارات نظيفة" تصل عجمان

عجمان في 12 ديسمبر/ وام/ وصلت النسخة الرابعة والعشرون من حملة "الإمارات نظيفة" إلى محطتها الرابعة في إمارة عجمان، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مبادرة وطنية تشمل جميع إمارات الدولة، من 6 إلى 16 ديسمبر الجاري.

ونُظّمت الحملة من قبل مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وشرطة عجمان، وشهدت مشاركة 1025 متطوعًا، أسهموا في تنظيف مساحة بلغت 10 كيلومترات، وجمع 2763 كيلوغرامًا من النفايات، إضافة إلى 35 كيلوغرامًا من الورق، و60 كيلوغرامًا من البلاستيك، و15 كيلوغرامًا من علب الألمنيوم، و50 كيلوغرامًا من الزجاج، و20 كيلوغرامًا من الخردة المعدنية، حيث جرى فرزها وتسليمها لمرافق إعادة التدوير المحلية.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تواصل تجسيد روح التعاون والمسؤولية البيئية في المجتمعوأن ما تحقق في عجمان يعكس التزام الأفراد بحماية البيئة، ويعزز مسيرة الدولة نحو الاستدامة والمرونة البيئية. وأشارت إلى أن المجموعة تصمم برامجها بما يتماشى مع الأطر البيئية العالمية، وفق مبدأ «فكّر عالميًا واعمل محليًا».

من جانبه، أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، دعم الدائرة للمبادرات الوطنية الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الحملة تنسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي.

وبلغ إجمالي ما جمعته الحملة منذ انطلاقها عام 2002 نحو 1,725,313 كيلوغرامًا من النفايات، وتنظيف مساحة 1,225 كيلومترًا مربعًا، بمشاركة 1,076,557 متطوعًا من مختلف إمارات الدولة.

وفي ختام الفعالية، تقدمت الدكتورة المرعشي بالشكر إلى الرعاة الرئيسيين، شركة ماكدونالدز الإمارات و«سالك»، والرعاة الداعمين، كانباك الشرق الأوسط ودبي للاستثمار وفارنك، إضافة إلى الشريك التقني «أدنوك»، وشركاء المسؤولية الاجتماعية والجهات الداعمة، إلى جانب الشركاء الإعلاميين، لدورهم في دعم الحملة وتعزيز رسالتها البيئية على مستوى الدولة.