‎جورج عيد يفوز بلقب النزال الرئيسي في " الطريق إلى أبوظبي" ضمن "محاربي الإمارات"

جونية - لبنان في 12 ديسمبر/ وام/ توج المقاتل اللبناني جورج عيد بلقب النزال الرئيسي من سلسلة بطولات" محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة والتي أقيمت أمس في مدينة جونية اللبنانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة تحت مسمى" الطريق إلى أبوظبي".

جاء ذلك بعد فوزه على المغربي محمد الجغدال في منافسات النزال الذي خصص لوزن 74 كجم، وجاء الفوز بقرار الحكام.

كما فاز أيضا اللبناني شادي كاباني على مواطنه علي طباجة بالضربة القاضية في وزن الريشة.

وأقيمت منافسات البطولة في ملعب فؤاد شهاب وسط مشاركة كبيرة من نخبة المقاتلين، وحضور جماهيري لافت.

وفي نزال السيدات الرئيسي فازت التركية اليكنور كورت على الإيرانية يغانية بولاغي بالضربة القاضية في وزن الذبابة.

وفي بقية النزالات حقق المقاتل اللبناني عبد الوهاب مشارقي فوزاً كبيراً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على المصري مجدي طارق، بعد أداء هجومي مكثف أنهاه بضربة حاسمة وسط تفاعل من الجماهير.

كما تمكن اللبناني علي زريق من خطف الفوز بإجماع الحكام على حساب المصري فتحي محمود في نزال اتسم بالذكاء التكتيكي وتنوع الأساليب القتالية.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن هذه النسخة تعد نقطة انطلاق لمسار جديد داخل منظومة محاربي الإمارات، تحت عنوان "الطريق إلى أبوظبي"، وأن هذا المسار يهدف إلى اكتشاف المواهب العربية الناشئة، وتوفير منصة احترافية للتدرج نحو النزالات العالمية، وتعزيز انتشار الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.