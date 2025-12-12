إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

طشقند في 12 ديسمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، اليوم عن إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً له، وذلك بعد انتخاب قائمته الرئاسية من قبل الجمعية العمومية التي عقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

ويستهل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، محمد بن سليم، ولايته الثانية التي تمتد لأربع سنوات، بعد أن أشرف على فترة مهمة من التجديد والاستقرار الملحوظين للمنظمة منذ انتخابه الأول عام 2021.

وخلال فترة ولايته الاولى على مدار السنوات الأربع الماضية، شهد الاتحاد الدولي للسيارات تحولاً كبيرا ، شمل تحسين الحوكمة والعمليات، واستعادة الاستقرار المالي للاتحاد. وقد عززت هذه التغييرات مكانة الاتحاد الدولي للسيارات كهيئة عالمية منظمة لرياضة السيارات، والسلطة الرائدة في مجال التنقل الآمن والمستدام والميسور التكلفة.

و بحسب بيان الاتحاد الدولي للسيارات الصادر اليوم، فتحت قيادة محمد بن سليم، نجح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في تحويل خسارة قدرها 24 مليون يورو في عام 2021 إلى ربح تشغيلي بلغ 4.7 ​​مليون يورو في عام 2024، وهو أقوى أداء مالي يحققه الاتحاد منذ ما يقرب من عشر سنوات. واليوم، خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد، أعلن الاتحاد عن توقعاته بتحقيق ربح تشغيلي قدره 4.4 مليون يورو في عام 2025، بما يظهر استمرار الزخم والتحسن المالي المطرد. وقد مكن هذا الاستقرار المتجدد من زيادة الاستثمار طويل الأجل في الأندية الأعضاء والبرامج الاستراتيجية حول العالم".

ويرتكز هذا الزخم على إصلاحات مؤسسية أوسع نطاقاً نفذت خلال السنوات الأربع الماضية، شملت تعزيز الانضباط المالي، وتحسين عمليات التدقيق الخارجي، وتحديث هياكل الحوكمة، مما أدى إلى مزيد من الشفافية والمساءلة والمعايير المهنية في جميع أنحاء المنظمة.

ووجه محمد بن سليم الشكر لجميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات على مشاركتهم الفاعلة في التصويت، ومنح ثقتهم له مجدداً وقال : لقد تخطينا العديد من العقبات، ولكننا اليوم، معاً، أقوى من أي وقت مضى وإنه لشرف عظيم لي أن أكون رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، وأنا ملتزم بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للاتحاد، ولرياضة السيارات، ولقطاع التنقل، وللأندية أعضائنا في جميع أنحاء العالم".

وأجريت الانتخابات وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) من خلال عملية تصويت رسمية، تعكس الأسس الديمقراطية للاتحاد والصوت الجماعي لأعضائه حول العالم.