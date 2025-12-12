الإمارات تستضيف اجتماع مجلس منظومة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

أبوظبي في 12 ديسمبر / وام/ استضافت دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، أولى اجتماعات مجلس منظومة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) على مستوى منطقة الخليج العربي.

وشهد الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس المنظومة مشاركة نخبة من الجهات المانحة والعلماء وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، حيث اجتمعوا في أبوظبي لمناقشة أبرز التحديات التي واجهت النظام الغذائي العالمي.

وباعتبارها أول دولة في منطقة الخليج تنضم إلى المجلس كجهة مانحة، تستفيد دولة الإمارات من هذه الشراكة الاستراتيجية لإطلاق منظومة عالمية للذكاء الاصطناعي مخصصة للابتكار الزراعي تعنى بربط البحوث والتقنيات المتقدمة مع التطبيقات العملية التي تُحدِث أثراً فعلياً ملموساً لدى المزارعين من أصحاب الأراضي الصغيرة حول العالم.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس التنفيذي لمجموعة 2PointZero: "يمثل انعقاد أول اجتماع لمجلس منظومة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) على مستوى منطقة الخليج محطة تاريخية مهمّة. ومن خلال هذه الاستضافة تجمع دولة الإمارات نخبة خبراء العالم في مجالات السياسات والعلوم والتكنولوجيا، لتسريع مسار التعاون الدولي في مجال تطوير النظم الغذائية العالمية. وبالارتكاز إلى منظومتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي، سنعمل على تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول عملية تدعم المزارعين حول العالم، وتضمن التقدم للجميع، وتبني مستقبلاً أكثر أماناً للجميع".

من جانبها، قالت أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: "يمثل إطلاق مجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) تجسيداً حقيقياً لقوة التكاتف والرؤية المشتركة؛ فالتحديات المعقدة التي نواجهها اليوم على صعيدي الغذاء والمناخ لا يمكن لدولةٍ بمفردها أن تجد لها حلاً. وتلعب الشراكات الاستراتيجية، مثل شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، دوراً محورياً في تسريع وتيرة الابتكارات التي تُكافح الفقر، وتحافظ على سلامة كوكبنا، وتمنح ملايين البشر طوق نجاة من براثن الجوع".

ويشكل مجلس المنظومة الجهة الاستراتيجية العليا لاتخاذ القرار في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وتتمثل مهمته الأساسية في مراجعة رسالتها واستراتيجيتها وأثرها، ورسم توجهاتها الاستراتيجية، وضمان شراكة عالمية فعّالة قادرة على الاستجابة لتنامي الحاجة إلى البحوث الزراعية من أجل التنمية.

ويمثل عقد الاجتماع في أبوظبي فرصةً مثلى لإبراز الدور التحويلي الذي تؤديه منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي، التي تم إطلاقها هذا الأسبوع وتنطوي تحت مظلتها أربع مبادرات أساسية، وهي: مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، ومعهد الزراعة والذكاء الاصطناعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونموذج AgriLLM، ومبادرة آلية التوسيع في الابتكار الزراعي AIM for Scale. وتدمج المنظومة جهود البحث والتكنولوجيا والتعاون العالمي لتسريع تحقيق تأثير إيجابي لصالح المزارعين في جميع أنحاء العالم.