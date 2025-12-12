الإمارات تترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

أبوظبي في 12 ديسمبر / وام / ترأس سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس في مدينة الرياض، وذلك بمشاركة معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، ومديري المراكز والأجهزة التابعة للمكتب.

وناقش الاجتماع الذي يأتي في أعقاب تسلم دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المجلس التنفيذي، الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030، والبرامج والمبادرات التي تضمن تحقيق أهداف ورسالة مكتب التربية العربي لدول الخليج، المتمثلة في الارتقاء بجودة التعليم في الدول الأعضاء وإعداد الطلبة للمستقبل وفق أفضل المسارات التطويرية المتبعة على المستوى العالمي.

وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لتحقيق أهدافها التربوية المشتركة، بما يخدم تقدم الأجيال المقبلة ويعزز من جاهزيتهم للمستقبل، معربين عن أملهم في تحقيق قفزات نوعية في المجال التربوي تواكب الوتيرة المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم على المستوى العالمي.

وأكدوا أن الخطة الاستراتيجية تشكل خارطة طريق لمجمل الأهداف التي يتطلع المجلس إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، عبر تبني مسارات تطوير مؤسسية متكاملة، وإطلاق برامج ومبادرات تضمن إحداث الفرق المنشود في مسيرة العمل التربوي الخليجي، وتقديم حلول مبتكرة وفعّالة للتحديات التعليمية الراهنة والمستقبلية، بما يعزز التنسيق بين مراكز المكتب المختلفة، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الفاعلية المؤسسية.

وعلى هامش الاجتماع قدم المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية، عرضاً تعريفاً حول أبرز محاور خطة المركز في تطوير المناهج الوطنية في المملكة، وذلك في سياق حرص الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مختلف المجالات التربوية ذات الصلة.