مستشفى الفجيرة تكرم الشركاء والموردين والموظفين المتميزين

الفجيرة في 12 ديسمبر/ وام/ أكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تعمل وفق نهج واضح لتطبيق مفهوم تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها وتمكين الكوادر الطبية والإدارية من تقديم خدمات أكثر سرعة وسلاسة، لافتاً إلى دور التعاون بين المؤسسة وشركائها في تطوير منظومة العمل الصحي ،ورفع الجاهزية التشغيلية، ودعم الأهداف الاستراتيجية .

جاء ذلك خلال الحفل السنوي ،الذي نظمه المستشفى بمقره في الفجيرة ، لتكريم الشركاء والموردين والموظفين المتميزين، بما يؤكد مكانة الشركاء كعنصر رئيسي في نجاح البرامج الصحية والمبادرات المشتركة.

وأضاف الخديم ، أن التكريم يمثل جزءاً من رؤية المؤسسة في بناء منظومة صحية تعمل بتكامل وثقة، مشيراً إلى أن هذا النهج يسهم في رفع جاهزية المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمتعاملين.

وتم خلال الحفل تكريم أكثر من 30 جهة محلية واتحادية، و17 مورّداً أسهموا في ضمان استمرارية الإمدادات الطبية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد والالتزام بالمعايير التشغيلية، إلى جانب تكريم أكثر من 200 موظف من الكادرين الطبي والإداري، في خطوة تعكس حرص المستشفى على تعزيز ثقافة التميز والاعتراف بدور الكفاءات في تحسين تجربة المرضى والمتعاملين.

وتضمنت الفعالية جلسة خاصة حول تطبيقات تصفير البيروقراطية في بيئات العمل الصحية.