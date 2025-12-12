"منصة للتوزيع" تشارك في "جدة الدولي للكتاب"

الشارقة في 12 ديسمبر/ وام /تشارك شركة "منصة للتوزيع" في معرض جدّة الدولي للكتاب الذي انطلق أمس في إطار جهودها الرامية إلى نشر الأدب والثقافة الإماراتية في المنطقة العربية .

وتحمل الشركة إلى جناحها في المعرض أحدث الإبداعات التي تشارك بها 104 من دور النشر الإماراتية مقدِّمةً 3743 كتاباً تغطي طيفاً واسعاً من الحقول المعرفية والأدبية .

وأكّد سعادة راشد الكوس مدير عام الشركة، أن معرض جدة الدولي للكتاب يمثّل منصة مهمة لعرض الإنتاج الأدبي والثقافي الإماراتي أمام جمهور واسع من شتى دول المنطقة والعالم مشيراً إلى أن حضور الشركة في هذا الحدث البارز يعكس التزامها بدعم صناعة النشر الإماراتية وإثراء الحراك الثقافي العربي.