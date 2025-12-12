"السعودي الألماني الصحية" تفتتح عيادة السيوح في الشارقة

الشارقة في 12 ديسمبر / وام /افتتح الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام هيئة الشارقة الرقمية، اليوم، عيادة «السعودي الألماني الصحية» في «سيتي سنتر السيوح» في إمارة الشارقة للوصول إلى خدمات رعاية صحية أساسية بسهولة ويسر في منطقة السيوح التي تعد واحدة من أسرع المجتمعات السكنية نمواً في الإمارة.

وقال الدكتور أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة «السعودي الألماني الصحية» في الإمارات،" يشكل افتتاح عيادة السيوح خطوة مهمة في تقريب الرعاية الصحية عالية الجودة من العائلات التي تحتاج إليها فالمجتمعات اليوم تتطلع إلى خدمات طبية موثوقة ومتاحة داخل أحيائها" .