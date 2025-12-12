"نور دبي"تحتفي بالشركاء الداعمين

دبي في 12 ديسمبر/ وام/ أعلنت "مؤسسة نور دبي"، إحدى مؤسسات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن برنامجها الوطني للكشف الدوري عن أمراض العيون وعلاجها في دولة الإمارات سجل زيادة ملحوظة في معدلات العلاج بلغت 156%، أي ما يعادل 554 مريضاً، خلال الفترة من 2024 إلى 2025.

كما شهد البرنامج ارتفاعاً بنسبة 47% في الفحوصات المجانية والكشف المبكر، مع تركيز خاص على فئات العمال.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة لتكريم شركائها الاستراتيجيين والداعمين، بحضور سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وناصر البدور، نائب رئيس المجلس، والدكتورة منال تريم، المديرة التنفيذية ، وعضوة مجلس الأمناء.

وأوضحت المؤسسة أن هذه النتائج جاءت نتيجة توسيع الشراكات مع الجهات المعنية وتعزيز دور المتطوعين والأفراد والهيئات، حيث سجلت المساهمات التطوعية ارتفاعاً بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع 2025.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي في كلمته خلال الحفل، إن الإنجازات تعكس التزام فرق العمل وشركاء المؤسسة تجاه المجتمع، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز أثر البرنامج وخدمة الفئات المستفيدة .

وأشار ناصر البدور إلى أن "نور دبي"، تقدر دعم شركائها، وتراه ركيزة أساسية في نجاح برنامجها الوطني، وتحقيق أهدافه الإنسانية.

وذكرت الدكتورة منال تريم أن برنامج "نور دبي" قدم أكثر من 7,000 فحص مجاني خلال عام المجتمع 2025، ووفر 1,273 نظارة طبية، كما تم توجيه 1,391 مستفيدًا لإجراء فحوصات متقدمة في مراكز البصريات، بالإضافة إلى تحويل 392 مريضًا لتلقي العلاج في المستشفيات التخصصية.

واستمرت العيادة المتنقلة في تقديم خدماتها منذ إطلاقها عام 2014، حيث استفاد منها أكثر من 51 ألف شخص، مستهدفة الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.