شرطة عجمان تطلق "شتاء عجمان.. سعادة وأمان"

عجمان في 12 ديسمبر / وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة "شتاء عجمان.. سعادة وأمان" في إطار جهودها لتعزيز سلامة الجمهور ونشر السلوك الإيجابي بما يضمن قضاء أوقات ممتعة وآمنة في المرافق الشتوية.

وأكدت المقدم نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أن الحملة تأتي انسجاماً مع توجهات القيادة في توعية أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها خلال ارتيادهم المواقع الشتوية، مشيرة إلى أن التزام الجمهور بالتعليمات يشكل أساساً للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السعادة التي تسعى إليها الإمارة لسكانها وزوارها.

وأوضحت أن الأمان يبدأ بالالتزام باشتراطات السلامة أثناء قيادة الدراجات التي تشهد نشاطاً متزايداً خلال موسم الشتاء، مؤكدة أهمية ارتداء الخوذة والملابس العاكسة واتباع المسارات المحددة للقيادة، وعدم المجازفة بالعبور العشوائي أمام الحدائق والمنتزهات حفاظاً على الأرواح.

وام / يعقوب العوضي