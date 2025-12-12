"دبي للثقافة" تحصد جائزة عربية تقديرية تتويجا لجهودها في صون التراث الثقافي

دبي في 12 ديسمبر/وام/توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي بجائزة المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب التقديرية المخصصة للهيئات والمؤسسات المعنية بمجالات الآثار والتراث الثقافي الحضاري، تقديرا لجهودها المتميزة في المحافظة على التراث الثقافي بما ينسجم مع مسؤولياتها الثقافية وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى صون التراث المحلي وضمان نقله إلى الأجيال القادمة.

وجاء التكريم خلال مشاركة الهيئة في النسخة الـ 28 من مؤتمر الآثاريين العرب الذي نظمه المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يمثل هذا التتويج ثمرة لجهود فرق عمل الهيئة في تنفيذ مشاريع المسح والتنقيب في عدد من مواقع دبي الأثرية من بينها ساروق الحديد وجميرا والصفوح والقصيص إضافة إلى مواقع حتا الأثرية.

وأسهمت الجهود في اكتشاف أكثر من خمسة وعشرين ألف قطعة أثرية إلى جانب ترميم المعالم والمباني الأثرية والمقتنيات المكتشفة فضلا عن مساهمات الهيئة في إعداد ونشر الدراسات والأبحاث والمقالات العلمية المتخصصة في مختلف مجالات الآثار

وخلال مشاركتها في المؤتمر عرض وفد دبي للثقافة ثلاث أوراق عمل تناولت نتائج مشروع ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة في مواقع دبي الأثرية ودلالات الأختام المصرية القديمة المكتشفة في موقع ساروق الحديد بوصفها شواهد على التواصل الحضاري خلال الألف الأول قبل الميلاد إضافة إلى دراسة تاريخية وأثرية حول دبي خلال العصر الإسلامي المتأخر في ضوء الاكتشافات الحديثة في موقع سهيلة الأثري في حتا.

وأكد المهندس بدر محمد آل علي مدير إدارة الآثار في دبي للثقافة، أن حصول الهيئة على الجائزة التقديرية يعكس تميزها والتزامها بتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في حفظ التراث الثقافي المحلي مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الهيئة الحافل ويبرز قدراتها في صون مواقع دبي الأثرية وما تشهده من اكتشافات نوعية تؤكد امتلاك الإمارة لجذور حضارية عريقة تمتد لأكثر من مئة وعشرين ألف سنة من العصر الحجري القديم الأسفل وحتى العصور الإسلامية المتأخرة.