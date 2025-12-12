أبوظبي في 12 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة كيو موبيليتي المسؤولة عن إدارة وتطوير المواقف العامة في أبوظبي، عن بدء تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.

وتشمل المرحلة الأولى من تنظيم المواقف في القطاعات التجارية في مدينة محمد بن زايد: ME9، وME10، وME11 وME12، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمواقف وتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير مساحات منظّمة وآمنة للوقوف.

وقالت الشركة إن المواقف ستكون مجانية خلال هذه المرحلة.