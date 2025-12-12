"فيكتوري" يتوج بطلاً للعالم في "إكس كات" قبل ختام جائزة دبي الكبرى

دبي في 12 ديسمبر/وام/ توج فريق "فيكتوري" بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات"، بعد فوزه بالسباق الرئيسي الأول لجائزة دبي الكبرى اليوم، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على متن الزورق "فيكتوري 7"، ليحسم الفريق لقب موسم 2025 قبل خوض السباق الرئيسي الثاني يوم الأحد.

وسجّل فريق فيكتوري حضوراً قوياً على شاطئ نسناس في جميرا، حيث تقدم العديدي وآل علي بثبات وتجاوزا المنافسين حتى خط النهاية، محققين المركز الأول في الشوط الرئيسي الأول، رافعين رصيد الفريق إلى 165 نقطة بفارق 39 نقطة عن الفريق البريطاني، أقرب منافسيه، الذي تراجع إلى المركز الخامس في السباق برصيد 126 نقطة.

ويعد هذا التتويج العالمي السابع للفريق في فئة "إكس كات" منذ انطلاق البطولة، بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017، كما يمثل اللقب العالمي الـ27 في تاريخ الفريق عبر مختلف مشاركاته الدولية.

وتوج معالي الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الفائزين، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وخالد بن دسمال عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، والعقيد أحمد العديدي مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي.

وقد أنهى "فيكتوري 7" اللفات الـ16 بزمن 42:24 دقيقة، فيما حل زورق الفجيرة 96 ثانياً بفارق 6:38 دقائق، وجاء زورق الشارقة 9 ثالثاً بفارق 47.78 ثانية.

وأعرب فريق فيكتوري عن فخره بالإنجاز العالمي، حيث أكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استعادة اللقب بعد غياب دام سبعة أعوام جاءت بفضل العمل الجماعي والإعداد المبكر لحسم المنافسة في الشوط الأول.

وأوضح سالم العديدي أن التحضير الجيد وخطة الفريق أسهما في اختيار التوقيت المثالي للتقدم نحو الصدارة، بينما ثمن عيسى آل علي دعم جميع الجهات للفريق طوال الموسم، مؤكداً أن الانسجام بينه وبين العديدي ساهم في تحقيق المركز الأول بعد أن حلّا سابقاً في المركز الثالث.